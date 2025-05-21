«Волга-Днепр» запускает рейсы из Урумчи в Москву

19 мая борт Ил-76ТД-90ВД российской грузовой авиакомпании «Волга-Днепр» доставил в Москву более 30 тонн сборного груза из крупнейшего города в северо-западном Китае – Урумчи, сообщили SeaNews в компании.

Это уже третье регулярное направление из Китая, запущенное авиакомпанией с 2022 года. В настоящий момент перевозчик также предоставляет сервис из Чжэнчжоу и Гуанчжоу. Полетная программа выполняется на отечественном транспортном самолете Ил-76ТД-90ВД, который способен перевозить до 44 тонн груза.

«Урумчи по праву считается драйвером экономического и культурного развития Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, который расположен у северных подножий Тянь-Шаня, в долине реки Урумчи. Мы давно уже получали запросы на открытие регулярного сообщения, до этого несколько раз выполняли чартерные рейсы. Основная загрузка на сегодня – товары народного потребления. С учетом расположения Урумчи, мы всегда готовы подключить нашу экспертизу по проектной логистике до аэропорта, а также предложить индивидуальные решения для нестандартных и габаритных грузов, наших основных категорий на протяжении 35-летней истории компании», — отметил Владимир Калдин, коммерческий директор авиакомпании «Волга-Днепр».

Ил-76ТД-90ВД – уникальный самолет, который изначально предназначался для транспортировки негабаритных и сверхтяжелых грузов. В 2022 году в авиакомпании «Волга-Днепр», которая является крупнейшим коммерческим эксплуатантом данного типа воздушного судна в России, была проделана масштабная работа по переходу на перевозки паллетизированного груза в рамках запуска регулярного сервиса из Китая, Индии и ОАЭ. Специальное погрузочное оборудование – роликовая оснастка — позволила загружать груз на РМС паллетах с помощью стандартного аэропортового оборудования. В 2023 году специалисты компании оптимизировали схему погрузки на борту для увеличения количества паллет на рейсе — 8 PMC вместо 7 РМС, что позволило увеличить коммерческую загрузку с 38 до 44 тонн.

Фото: «Волга-Днепр»