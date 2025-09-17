Информационно-аналитическое агентство
COSCO создал два СП по управлению логистическими парками
17.09.2025

    • COSCO укрепляет свои позиции в ключевых логистических узлах Азии, заключив два значимых соглашения по созданию логистических центров, сообщает Splash.

    Так, в Китае создан альянс по управлению логистическим парком Shenzhen COSCO Shipping в Шэньчжэне. 15 сентября компания COSCO Container (Гонконг), подразделение COSCO Shipping Holdings, подписала соглашение о совместном предприятии с COSCO Shipping Logistics (Гуанчжоу), Shenzhen Port Logistics Group и CCCC Fourth Harbour. Доля COSCO составила 37%.

    В тот же день в Сингапуре дочерняя компания COSCO  — Goldlead — заключила соглашение с PSA о совместном развитии логистического хаба PSA Supply Chain Hub в порту Туас. Проект включает строительство многофункциональных складских комплексов, контейнерных площадок, дистрибуционного центра, складских комплексов для различных грузов. Открытие PSA Supply Chain Hub запланировано на 2027 год.

    Фото: Splash / Hutchison Ports


  •  




