CStar запускает сервис из Китая в порты региона Красного моря

CStar запускает сервис, соединяющий Китай с портами региона Красного моря, сообщает Container News со ссылкой Alphaliner.

На сервисе будут задействованы четыре контейнеровоза вместимостью от 1,6 тыс. до 2 тыс. TEU. Рейсы будут выполняться два раза в месяц.

Ротация сервиса следующая: Нинбо – Шанхай – Гуанчжоу (Наньша) – Джидда – Акаба – Сохна. Порты судозаходов будут чередоваться, на некоторых рейсах будут исключены судозаходы в порты Акаба и Сохна.

«Решение запустить это сервис отражает растущий региональный спрос на перевозки и отражает стратегию CStar по созданию гибких цепочек поставок в регионе, который не охвачен обслуживанием в достаточной степени», – пишет издание.

Фото: сайт Container News