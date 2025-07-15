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CStar запускает сервис из Китая в порты региона Красного моря
15.07.2025

CStar запускает сервис из Китая в порты региона Красного моря

    • CStar запускает сервис, соединяющий Китай с портами региона Красного моря, сообщает Container News со ссылкой Alphaliner.

    На сервисе будут задействованы четыре контейнеровоза вместимостью от 1,6 тыс. до 2 тыс. TEU. Рейсы будут выполняться два раза в месяц.

    Ротация сервиса следующая: Нинбо – Шанхай – Гуанчжоу (Наньша) – Джидда – Акаба – Сохна. Порты судозаходов будут чередоваться, на некоторых рейсах будут исключены судозаходы в порты Акаба и Сохна.

    «Решение запустить это сервис отражает растущий региональный спрос на перевозки и отражает стратегию CStar по созданию гибких цепочек поставок в регионе, который не охвачен обслуживанием в достаточной степени», – пишет издание.

    Фото: сайт Container News


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