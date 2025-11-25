Информационно-аналитическое агентство
ГК «Дело» и китайская Xian Free Trade Port подписали соглашение о намерениях
25.11.2025

ГК «Дело» и китайская Xian Free Trade Port подписали соглашение о намерениях

    • Группа компаний «Дело» и Xian Free Trade Port Construction & Operation Co., Ltd договорились о сотрудничестве для развития международных контейнерных перевозок и мультимодальных сервисов.

    Как сообщили SeaNews в ГК «Дело», соглашение о намерениях в Сиане (Китай) подписали Сергей Шишкарёв, председатель Совета директоров Группы компаний «Дело», и Юань Сяоцзюнь, генеральный директор Xian Free Trade Port.

    Стороны намерены объединить компетенции Xian Free Trade Port в области международной торговли и логистические возможности ГК «Дело». Сотрудничество предусматривает развитие торгово-экономических связей между Китаем, Центральной Азией и Россией с использованием мультимодальных маршрутов ГК «Дело», привлечение субсидий Правительства КНР на организацию контейнерных поездов в сообщении Россия – Китай, а также реализацию совместных инфраструктурных проектов в рамках инициативы «Один пояс – Один путь».

    Для эффективной координации взаимодействия будут созданы рабочие группы. Каждый проект в рамках меморандума будет оформляться отдельным соглашением. 

    «ГК «Дело» обеспечивает четверть контейнерного грузопотока между Россией и Китаем. С 2023 года у Группы налажены партнёрские отношения с Xian Free Trade Port. Подписанное соглашение о сотрудничестве расширяет наши возможности по развитию контейнерных сервисов на ключевых маршрутах Россия – Китай. Объединяя компетенции, мы усиливаем устойчивость цепочек поставок, сокращаем сроки доставки и обеспечиваем предсказуемость сервиса для клиентов на всём маршруте», – отметил С.Шишкарёв.

    Фото: ГК «Дело»


