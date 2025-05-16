FESCO доставила первую партию семян подсолнечника из Китая в Екатеринбург

Транспортная группа FESCO осуществила перевозку первой партии семян подсолнечника из автономного района Внутренняя Монголия (Китай) в Екатеринбург через территорию Монголии.

Как сообщили SeaNews в группе, поезд, груженный 62 сорокафутовыми контейнерами, отправился с железнодорожного логистического хаба Цисуму на территории города Уланчаб в конце апреля. Состав проследовал через сухопутные пограничные переходы Эрлянь / Замын-Ууд / Наушки (Китай / Монголия / Россия) и прибыл на станцию Кольцово в Екатеринбурге 7 мая. Транзитное время в пути составило менее трех недель.

Перевозка выполнялась в рамках организованного кольцевого маршрута. Ранее FESCO отправила из Екатеринбурга контейнерный поезд с экспортной партией зерновых культур во Владивостокский морской торговый порт (входит в FESCO), там груз был размещен на судне Группы и перевезен в китайский порт Тяньцзинь. Далее контейнеры были доставлены на станцию Цисуму автономного района Внутренняя Монголия, откуда FESCO теперь также организовывает импортные отправки в столицу Свердловской области. Заказчиком экспортного и импортного участка перевозки выступила компания «Азия-Агро».

Фото: FESCO

P.S. А тем временем соседняя с Уральским регионом Сибирь рапортует о росте экспорта в Китай подсолнечного масла – из таких же семечек, какие уральские бизнесмены импортируют из Китая. Или, может, в Китае какие-то другие семечки? Или в Сибири цены на семечки выше, и возить оттуда на Урал дороже? Или китайцы на корню скупили все сибирские семечки?