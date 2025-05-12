Растет экспорт подсолнечного масла Сибири

По данным Росстата, в 2024 году в Сибирском федеральном округе был собран рекордный урожай подсолнечника – 1,456 млн тонн. Это соответствует 8,6% всего урожая этой культуры в РФ и на 42% превышает аналогичный показатель 2023 года.

Ключевым регионом производства традиционно выступает Алтайский край, собравший в этом сезоне более 1,2 млн тонн семян подсолнечника (его доля в СФО составляет 88%, отмечают в ФГБУ «ЦОК АПК». Валовой сбор в других сибирских регионах менее значителен, так, в Новосибирской области собрано 92 тыс. тонн, в Омской области — 75 тыс. тонн, а в Красноярском крае – лишь 5 тонн.

За 2024 год сибирскими переработчиками произведено 356 тыс. тонн подсолнечного масла, на 20% больше, чем в 2023 году.

Экспорт подсолнечного масла из Сибири показал в 2024 году значительный рост — на 134% до 102 тыс. тонн. Продукция направлялась в 20 стран, в том числе в Китай отправлена 81 тыс. тонн (79% всего объема).

Наибольшие объемы поставил Алтайский край — 69 тыс. тонн (+136%). Из них в Китай ушло 52,8 тыс. тонн (в 5 раз больше, чем в 2023 году), в Узбекистан — 6,1 тыс. тонн, в Монголию — 2,8 тыс. тонн. Также алтайское подсолнечное масло поставлялось в Туркменистан, Казахстан, Афганистан, Кыргызстан и другие страны. Впервые закупки сделали ОАЭ, Индия и Вьетнам.

На втором месте по объемам экспорта подсолнечного масла — Новосибирская область с 25,3 тыс. тонн (+147%). Новосибирское масло тоже покупала в основном КНР — 22,7 тыс. тонн (в 3 раза больше, чем в 2023 году), в также еще 10 стран. Впервые были осуществлены поставки в КНДР (1,4 тыс. тонн) и Бенин (20 тонн).

Несмотря на отсутствие собственного сырья, третье место по экспорту подсолнечного масла занимает Красноярский край. Местные производители в минувшем году впервые поставили за рубеж 4,2 тыс. тонн. Из этого объема 3,5 тыс. тонн было отправлено в Китай и 800 тонн — в Грузию.

Замыкает топ лидеров Омская область с 3,2 тыс. тонн. Масло из этого региона поставлялось в КНР (1,8 тыс. тонн), а также в Казахстан, Кыргызстан, Южную Осетию и тоже впервые в Грузию.

В текущем же году темпы экспорта подсолнечного масла из Сибири продолжают расти. По данным на конец марта, из СФО за рубеж отгружено 13,8 тыс. тонн продукта (+49% к 2023 году). Основную долю купил Китай — 12 тыс. тонн. Лидером по-прежнему остается Алтайский край с 6,8 тыс. тонн, экспортированных в 8 стран, его догоняет Новосибирская область с 5,8 тыс. тонн в 9 стран (впервые Израиль). Красноярский край отправил за рубеж 1,1 тыс. тонн подсолнечного масла – в Китай и Грузию, а Омская область — 50 тонн в Казахстан.

Фото: ФГБУ «ЦОК АПК»