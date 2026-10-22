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ГлПортс ВСК
22.10.2026

Глобал Портс увеличил контейнерооборот в третьем квартале 2026

    • «Глобал Портс Инвестментс» опубликовал операционные результаты за третий квартал и 9 месяцев 2026 года.

    Как сообщили SeaNews в холдинге, совокупный морской контейнерооборот терминалов Глобал Портс увеличился в третьем квартале на 2,6% до 280 тыс. TEU. Рост в Балтийском составил 1,2%, в Дальневосточном – на 5,4%. В сравнении со вторым кварталом 2026 года контейнерооборот морских терминалов в июле-сентябре вырос на 9%.

    По итогам 9 месяцев совокупный морской контейнерооборот сократился на 4,9% до 795 тыс. TEU, поскольку, как пояснили в холдинге, ускорения роста во втором и третьем кварталах оказалось недостаточно для компенсации снижения оборота, произошедшего в первом квартале на фоне тяжелой ледовой обстановки в Балтийском бассейне и замедления рынка в начале года. В Дальневосточном бассейне морской контейнерооборот за 9 месяцев 2026 года вырос на 16,1%.

    Контейнерооборот тылового терминала в Янино вырос на 42,4% до 24 тыс. TEU в третьем квартале и на 31,5% до 45 тыс. TEU за 9 месяцев.

    На фоне снижения приоритета холдинга в перевалке угля в пользу более маржинальных видов груза (в частности, удобрений) совокупный грузооборот неконтейнерных грузов сократился на 21,7% до 1,4 млн тонн в третьем квартале и на 20,1% до 4,1 млн тонн за 9 месяцев 2026 года. При этом объем перевалки удобрений увеличился – на 9% по итогам третьего квартала и на 2,8% за 9 месяцев. Без учета угля объем перевалки неконтейнерных грузов увеличился по итогам 9 месяцев на 0,7%.

    Менеджмент компании ожидает сохранения высокого спроса на контейнерную и неконтейнерную перевалку в обоих бассейнах присутствия в ближайшие месяцы на фоне сохраняющейся нестабильности глобальных морских и локальных логистических цепочек.

    Фото: Глобал Портс


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