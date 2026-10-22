Первые назначения в Группе «Дело» после сделки С.Шишкарев – Росатом

Генеральным директором ГК «Дело» назначен Дмитрий Паньков, председателем совета директоров стал первый заместитель главы госкорпорации Кирилл Комаров. Как сообщил Росатом в своем макс-канале, их задача — ускорить интеграцию группы в структуру Росатома и выстроить единую стратегию развития логистического направления.

Все юридические процедуры завершены, сейчас формируется новая стратегия, которая объединит ГК «Дело», FESCO, «Трансконтейнер» и другие логистические активы госкорпорации. Параллельно идет программа финансового оздоровления группы.

«Нам, конечно, надо заниматься и технологическим суверенитетом нашей страны, и логистическим суверенитетом нашей страны», — отметил глава Росатома Алексей Лихачев.

Д.Паньков, напомнили в Группе «Дело», возглавлял ООО «УК «Дело» с 2021 по 2023 год. До этого он занимал пост старшего вице-президента управляющей компании по корпоративному управлению, а с 2024 года работает в Транспортной группе FESCO на должности заместителя генерального директора, курирует портовый дивизион.

Фото: ГК «Дело»