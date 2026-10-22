Новый министр транспорта – биография

Указом Президента Российской Федерации от 22.10.2026 №769 Дмитрий Ядров назначен министром транспорта, сменив на этом посту Андрея Никитина, занявшего пост вице-премьера.

По информации пресс-службы Минтранса, Д.Ядров в транспортной отрасли более 16 лет. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации по специальности «Инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства».

С 2010 по 2019 годы работал в Госкорпорации по организации воздушного движения, где прошел путь от диспетчера радиолокационного управления и процедурного контроля до директора по стратегическому развитию корпорации.

В 2019 году назначен заместителем руководителя Росавиации, а в 2023 году возглавил ведомство. С 22 октября 2026 года – министр транспорта Российской Федерации.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Александра Невского.

Указ Президента Российской Федерации от 22.10.2026 № 769 «О Министре транспорта Российской Федерации»

Фото: пресс-служба министерства транспорта РФ