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В Китае прошло заседание Рабочей группы АТЭС по транспорту
26.08.2026

В Китае прошло заседание Рабочей группы АТЭС по транспорту

    • С 22 по 25 августа в г. Даляне (Китайская Народная Республика) делегация Минтранса России приняла участие в заседании Рабочей группы АТЭС по транспорту. Как сообщается на сайте Минтранса, в рамках мероприятия обсуждались ключевые направления развития транспортной системы Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Одним из центральных событий стало первое очное заседание Группы экспертов по транспортным исследованиям. Российская сторона представила свои подходы к развитию автономного транспорта, подчеркивая, что его внедрение рассматривается как системное направление государственной транспортной политики, охватывающее все виды транспорта.

    Представители Минтранса поделились ценным опытом применения автономного транспорта в России, включая аспекты нормативного регулирования и обозначили направления для дальнейшего применения беспилотных технологий. Важным шагом стало достижение соглашения с экспертами Даляньского университета морского транспорта об установлении сотрудничества с Российским университетом транспорта по вопросам автономного транспорта.

    Обсуждение этих вопросов открыло новые горизонты для практического диалога с экономиками АТЭС о взаимодействии в сфере автономного транспорта, цифровизации и подготовки кадров.

    Кроме того, российская делегация приняла участие в детальной проработке проекта итогового заявления предстоящей встречи министров транспорта АТЭС, которая пройдет 21-22 сентября 2026 года. Российские предложения по наиболее актуальным вопросам транспортной повестки были учтены при подготовке документа.

    По итогам заседания были заложены основы для дальнейшей работы по вопросам технологического развития, цифровой трансформации и транспортной связности в рамках Азиатско-Тихоокеанского региона. Следующее заседание по проработке итогового документа состоится накануне министерской встречи.

    Фото: Минтранс России


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