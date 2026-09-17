Ставки из Китая на максимуме

О тенденциях на рынке контейнерных перевозок из Китая в Россию, росте ставок и причинах перегрузки дальневосточных морских терминалов SeaNews рассказал Дмитрий Суховерша, директор направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России.

В августе 2026 года ставки на перевозку контейнеров из Китая в Москву достигли максимальных значений за последние два-три года. В зависимости от маршрута тарифы превышали 10 тыс. долларов за 40-футовый контейнер.

При этом были возможности отправки контейнера по мультимодальному маршруту через порты Дальнего Востока, а также в прямом жд сообщении из КНР в РФ с некоторых жд станций стоимостью менее 10 тыс. долларов. Однако на этих маршрутах есть свои нюансы с точки зрения транзитного времени, ожидания перегрузки и возможных переносов дат выхода из Китая.

В сентябре коррекции тарифов не наблюдается – мы не видим предпосылок для их снижения. Так, ставка фрахта на маршруте из портов Китая до Владивостока примерно в 2,75 раза больше по сравнению с уровнем сентября 2025 года и превышает 4,7 тыс. долларов за 40-футовый контейнер. В то же время железнодорожный тариф на дальнейшую доставку этих контейнеров из порта Владивосток до Москвы вырос год к году почти в 2 раза.

Инфраструктура российских портов на Дальнем Востоке способна обрабатывать гораздо большее количество импортных контейнеров, однако железная дорога не успевает вывозить даже текущие объемы из портов в центральные регионы РФ. На практике это приводит к загруженности портовых терминалов на Дальнем Востоке.

Предстоящие праздники в Китае с 25 по 27 сентября, а также с 1 по 7 октября только повышают спрос на отправки во второй половине сентября, тем самым оказывая дополнительное давление на рынок, что ведет к дальнейшему росту ставок.

Фото: FM Logistic в России

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