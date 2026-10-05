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Итоги первого месяца обязательного электронного документооборота
05.10.2026

Итоги первого месяца обязательного электронного документооборота

    • За первый месяц обязательного электронного документооборота в грузоперевозках через государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) оформлено более 39 млн документов, сообщили SeaNews в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».

    Это почти в 5 раз больше, чем система обрабатывала в среднем за месяц до 1 сентября 2026 года, – и более 70% от документов, оформленных за 4 предыдущих года. Участниками электронного документооборота стали свыше 545 тыс. компаний из 83 регионов, а в пиковые дни ГИС ЭПД принимала до 1,9 млн документов в сутки.

    «Рынок за один месяц обязательного режима выполнил объем работы, сопоставимый с тем, что было сделано с 2022 года. Это не просто свидетельство активного внедрения, а доказательство того, что технологии работают и выдерживают реальные промышленные нагрузки», – отметил заместитель министра транспорта Российской Федерации Борис Ташимов.

    С 1 сентября 2026 года, когда вступил в силу Федеральный закон № 140-ФЗ, в электронном виде стали обязательными к оформлению транспортная накладная и заказ-заявка при автомобильных перевозках, железнодорожные накладные, грузовые накладные при авиаперевозках и экспедиторские документы. Бумага осталась лишь для перечня случаев, установленных приказами Минтранса России.

    Основной прирост в первые недели дали транспортные накладные, а также экспедиторские документы: крупнейшие перевозчики и экспедиторы начали массово оформлять документы в электронном формате. Работу участников рынка с системой обеспечивают 14 аккредитованных операторов.

    Для отрасли первый месяц обязательности – только начало, подчеркнули в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика». «Сегодня ключевая задача – перевести все процессы в электронный вид и накопить нужный объем данных. Это станет основой для дальнейшей цифровизации отрасли – Национальной цифровой транспортно-логистической платформы и транспортно-экономического баланса», – говорит директор Ассоциации Полина Давыдова.

    Первый месяц выявил и трудности, причем большинство из них связано не с технологией, а с тем, как участники цепочки поставок взаимодействуют друг с другом. Главная из них, считают в Ассоциации, – дисциплина подписания: грузополучатели и конечные склады нередко задерживают подписание своей части накладной, и документ остается в незавершенном статусе. Часть мелких перевозчиков и индивидуальных предпринимателей еще не оформила электронные подписи и осторожно подходит к подключению. Чтобы рынок успел адаптироваться, до 1 марта 2027 года действует переходный период: за нарушения инспекторы ограничиваются устными предупреждениями.

    Параллельно ГИС ЭПД получает новые функции. Через систему уже можно резервировать дату и время подъезда к пунктам пропуска через государственную границу и оформлять разрешения на осуществление каботажных перевозок для компаний из стран ЕАЭС. Также идут эксперименты по применению международной транспортной накладной e-CMR.

    Фото: ГИС ЭПД


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