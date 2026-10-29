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ФТС персонал 41
29.10.2026

Участникам таможенного эксперимента упростят жизнь

    • 19 октября 2026 года вступило в силу постановление Российской Федерации №1188 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», которое предусматривает ряд упрощений для участников эксперимента по таможенному мониторингу, сообщили SeaNews в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

    Эксперимент, пояснили в СЗТУ, открыт для российских юридических лиц – декларантов, не отнесённых к категории высокого риска. Участник должен соответствовать условиям пункта 6 Положения о проведении эксперимента (постановление Правительства РФ от 16.02.2023 №240 в редакции от 18.09.2026) и на добровольной основе предоставлять таможенным органам:

    сведения из системы учета товаров по перечню с использованием Личного кабинета участника ВЭД;

    удаленный доступ к системе учета товаров, обеспечивающего просмотр, выборку информации и документов в режиме реального времени;

    электронные копии документов, подтверждающие сведения из системы учета товаров.

    Для включения в состав участников эксперимента необходимо подать заявление не позднее 30 сентября 2028 года. Оно направляется письмом в произвольной форме на официальном бланке организации на имя начальника Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров А.А.Макарычева. Для оперативной связи стоит указать в письме контакты ответственного исполнителя. Подать заявление можно и через сервис «Таможенный мониторинг» в личном кабинете участника ВЭД.

    В рамках эксперимента компания открывает таможне доступ к своему учёту товаров. Взамен она получает возможность оперативно узнать об обнаруженных в процессе мониторинга ошибках и урегулировать эти вопросы.

    Другие преимущества участия в эксперименте – упрощённый обмен данными: сокращается объём документов, которые предоставляются в ответ на требования таможенного органа, и иммунитет на проверки: на время эксперимента таможенные проверки не проводятся.

    «Таможенный мониторинг превращает контроль в прозрачный диалог в реальном времени. Бизнес получает предсказуемость и меньше административной нагрузки, а таможня – достоверные данные и доверие к добросовестным участникам ВЭД. Государство заинтересовано в том, чтобы компаний в эксперименте становилось больше», – подчеркнули в СЗТУ.

    Фото: ФТС


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