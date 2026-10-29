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МТр согл с Африкой
29.10.2026

Транспортные соглашения на саммите Россия – Африка

    • В рамках Третьего саммита «Россия – Африка», который проходит 28-29 октября в Москве, состоялась торжественная церемония подписания ряда ключевых международных соглашений в транспортной сфере, сообщила пресс-служба Министерства транспорта РФ. От Российской Федерации подписи под документами поставил министр транспорта Дмитрий Ядров.

    С министерством-делегатом по вопросам морской экономики Тоголезской Республики подписано Соглашение о взаимном признании дипломов членов экипажей морских судов между. Со стороны Того документ подписал министр-делегат Коку Эдем Тенге. Соглашение регламентирует порядок признания квалификационных документов морских специалистов в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ 1978 года и Международной морской организации. Документ закрепляет механизмы взаимодействия, обмена информацией о подготовке и дипломировании моряков, а также устанавливает регламент проверки подлинности и действительности дипломов, которая должна занимать не более 7 рабочих дней.

    С министерством транспорта и гражданской авиации Центральноафриканской Республики подписан Меморандум о взаимопонимании в области транспорта и транзита. Подпись под документом со стороны ЦАР поставил Министр Гонтран Нджоно-Ахабе.

    До настоящего времени единственным действующим международным отраслевым договором было Соглашение между Правительством СССР и Правительством ЦАР о воздушном сообщении от 1965 года. Подписание нового меморандума стало результатом договоренностей, достигнутых 30 сентября 2026 года в Банги в ходе первого заседания межправительственной комиссии.

    Документ нацелен на повышение эффективности наземного и воздушного сообщения, развитие пассажирских и грузовых перевозок, в том числе по международным транспортным коридорам. Партнерство предусматривает создание условий в том числе для сквозного сервиса перевозок по МТК.

    Также подписан Меморандум о взаимопонимании в области транспорта и транзита с Республикой Сьерра-Леоне. Подпись со стороны Сьерра-Леоне поставил министр транспорта и авиации Альхаджи Фандай Турай. Документ призван стимулировать рост грузопотока морским транспортом, который уже демонстрирует уверенную динамику. Меморандум сфокусирован на развитии транспортных связей, включая выходы на третьи страны, повышении эффективности двусторонних и транзитных перевозок, а также развитии потенциала МТК за счет создания транспортной инфраструктуры и условий для организации сквозного сервиса перевозок.

    С министерством дорог и транспорта Республики Кения подписан Меморандум о взаимопонимании в транспортном секторе. С кенийской стороны подпись под документом поставил премьер-кабинет-секретарь, министр иностранных дел и по делам диаспоры Республики Кения Мусалия Мудавади.

    Документ подразумевает всестороннее взаимодействие, охватывающее гражданскую авиацию, железнодорожный, морской и городской транспорт, а также вопросы транспортного планирования и интермодальных перевозок.

    Стороны договорились о совместной работе в области проектирования, строительства, надзора и управления объектами транспортной инфраструктуры, внедрения интеллектуальных транспортных систем и обеспечения безопасности на транспорте. Отдельный акцент сделан на научно-техническом сотрудничестве и подготовке профильных кадров, что включает обмен знаниями, технологиями, а также проведение совместных исследований и стажировок.

    Фото: Министерство транспорта РФ


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