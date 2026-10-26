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HHLA by Martin Elsen
26.10.2026

HHLA снижает прогноз на итоги 2026

    • Правление Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) изменило прогноз на финансовые итоги 2026 года в сторону снижения, сообщили SeaNews в группе.

    HHLA пересмотрела свой портфель инвестиций в акционерный капитал в сфере новых и выделенных видов деятельности. По результатам рыночной оценки в сегменте логистика был зафиксирован неденежный убыток от обесценения в размере около 12 млн евро.

    Кроме того, перерывы в операциях на контейнерных терминалах группы в Гамбурге в связи с забастовками и вступившая в активную фазу программа усиления автоматизации привели к снижению объемов перевалки и, соответственно, снижению выручки.

    В результате, операционная прибыль (EBIT) в сегменте портовая логистика по итогам 2026 года теперь ожидается на уровне 110-120 млн евро против ранее прогнозировавшихся 135-155 млн евро.

    Кроме того, ожидается существенное снижение контейнерооборота к прошлому году (до этого снижение прогнозировалось незначительное).

    В целом по группе прогноз по операционной прибыли снижен со 150-170 млн евро до 115-135 млн евро.

    Фото: HHLA / Martin Elsen


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