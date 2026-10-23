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FESCO рейс на Чукотку
23.10.2026

Заключительный рейс сезонного каботажного сервиса FESCO на Чукотку

    • Транспортная группа FESCO завершает работу сезонного каботажного сервиса на Чукотку отправкой в рамках программы северного завоза 2026 года судна с грузами для Анадыря и Эгвекинота.

    Как сообщили SeaNews в группе, в пятый, заключительный, рейс контейнеровоз FESCO вышел из Владивостокского морского торгового порта 22 октября. На его борту 422 TEU, в том числе 96 TEU рефрижераторных грузов. Помимо контейнеров, судно доставит на Чукотку 271 тонну генеральных грузов.

    Прибытие в порт Эгвекинот запланировано на конец октября, в Анадырь – в первых числах ноября, после чего контейнеровоз отправится обратно в ВМТП.

    «Перед закрытием летней навигации 2026 года FESCO доставит на Чукотку широкий спектр необходимых товаров: продукты питания, социально значимые грузы, бытовую технику и строительные материалы. Такие поставки играют ключевую роль в подготовке региона к зимнему периоду. В обратный путь судно отправится в первой декаде ноября, после завершения выгрузки и оформления всех необходимых документов в портах назначения», – прокомментировал директор филиала «ФЕСКО Интегрированный транспорт» во Владивостоке Александр Руденко.

    Фото: FESCO


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