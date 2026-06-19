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Первое судно навигации в Анадыре
19.06.2026

Первое судно навигации в Анадыре

    • В морском порту Анадырь и на терминалах Провидения и Эгвекинот открылась навигация. Как сообщает Росморречфлот в своем макс-канале, первым судном, прибывшим в столицу Чукотки, стал теплоход «ФЕСКО Монерон». Основной объём груза составляет продовольствие. После Анадыря судно направится в Эгвекинот.

    А в терминал Провидения сегодня из Приморья прибыл сухогруз под названием «Дима». На его борту продовольствие, а также стройматериалы и техника.

    Морской порт Анадырь, напоминают в Агентстве, – самый крупный морской порт федерального значения на Чукотке, расположен в северной части Берингова моря на берегу Анадырского лимана. В прошлом году грузооборот порта, включая терминалы, составил 1 млн 420 тыс. тонн.

    Фото: Росморречфлот


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