Первое судно навигации в Анадыре

В морском порту Анадырь и на терминалах Провидения и Эгвекинот открылась навигация. Как сообщает Росморречфлот в своем макс-канале, первым судном, прибывшим в столицу Чукотки, стал теплоход «ФЕСКО Монерон». Основной объём груза составляет продовольствие. После Анадыря судно направится в Эгвекинот.

А в терминал Провидения сегодня из Приморья прибыл сухогруз под названием «Дима». На его борту продовольствие, а также стройматериалы и техника.

Морской порт Анадырь, напоминают в Агентстве, – самый крупный морской порт федерального значения на Чукотке, расположен в северной части Берингова моря на берегу Анадырского лимана. В прошлом году грузооборот порта, включая терминалы, составил 1 млн 420 тыс. тонн.

Фото: Росморречфлот