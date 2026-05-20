Началась транзитная навигация на Беломорканале

На Беломорско-Балтийском канале открылась транзитная навигация, сообщила пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта в своем макс-канале со ссылкой на Администрацию «Беломорканал».

Движение судов осуществляется по утвержденным схемам расстановки знаков, диспетчерское регулирование и мониторинг погодных условий ведутся в штатном режиме.

Всего на водных путях выставлено 742 единицы плавучих средств навигационного оборудования. Эти знаки точно показывают положение кромок судового хода и отдельных препятствий для судоводителей, обеспечивая безопасное расхождение судов и точное следование по фарватеру.

Фото: Росморречфлот