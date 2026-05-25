Стартовала навигация в Ленском бассейне
25.05.2026

    В Ленском бассейне навигация стартовала с Киренского района водных путей и судоходства. Как сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта, обстановочные бригады Киренского филиала Администрации Ленского бассейна внутренних водных путей приступили к установке и настройке судоходной обстановки.

    «Основной задачей проводимых мероприятий является гарантия безопасного и бесперебойного движения судов. В рамках работ осуществляется установка, проверка и ввод в эксплуатацию навигационных знаков, буев и других элементов судоходной инфраструктуры. Корректное функционирование данных объектов критически важно для точного обозначения судоходных каналов, зон потенциальной опасности и других навигационно-гидрографических ориентиров», – сообщили в Администрации.

    На всех обслуживаемых водных путях будет проводиться комплекс путевых работ, включающий траление, навигационно-гидрографическое обеспечение плавания судов.

    В 2026 году общий объём извлечённого грунта составит 2 129 6 тыс. куб. м. Что касается траления, площадь обработки составит 375,13 кв. км.

    На период навигации будет задействовано 9 единиц дноуглубительной техники общей производительностью около 15 тыс. куб. м/час. Оперативное обслуживание и поддержание судоходной обстановки обеспечат 77 обстановочных и 7 прорабских теплоходов.

    В навигацию 2026 года запланировано обслуживание 14 092 единиц навигационных знаков и оборудования.

    Администрация Ленского бассейна обслуживает водные пути на территории Якутии и Иркутской области. Общая протяжённость обслуживаемых водных путей в 2026 году составляет 22 290 км.

    Для повышения доступности и безопасности введена 1 категория пути для обеспечения подхода к терминалу населённого пункта Нижний Бестях в Якутии. Также продлён участок 2 категории на реке Колыма до населённого пункта Зелёный Мыс, что расширяет возможности навигации в этом регионе.

    Фото: Росморречфлот


