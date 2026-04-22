Согласован план путевых работ на пограничных реках Амурского бассейна
22.04.2026

    • Участники 67-го совещания Смешанной российско-китайской комиссии по судоходству на пограничных реках Амур, Уссури, Аргунь, Сунгача и оз. Ханка согласовали мероприятия по обеспечению условий для безаварийного плавания судов на пограничных реках в 2026 году.

    Как сообщается на сайте Росморречфлота, российскую делегацию возглавил председатель российской части Смешанной комиссии, руководитель ФБУ «Администрация Амурводпуть» Александр Савин, ритайскую делегацию возглавил председатель китайской части Смешанной комиссии, заместитель начальника Управления транспорта и коммуникаций провинции Хэйлунцзян СЮЙ Хунлей.

    В ходе совещания подведены итоги выполнения путевых работ и мероприятий по обеспечению судоходства за 2025 год, согласован план производства путевых работ в навигацию 2026 года. Участники также обсудили вопросы исполнения российскими и китайскими судоводителями Правил плавания по пограничным рекам.

    Особое внимание уделено безопасности пассажирских перевозок. После вступления в силу соглашения о безвизовом режиме между двумя странами отмечается значительный рост количества туристов, перевозимых на пограничных реках.

    Для улучшения условий судоходства стороны договорились в навигацию 2026 года изменить на 24 участках положение судовых ходов по схемам расстановки береговых навигационных знаков. Будут установлены 194 плавучих знака, 92 из них – российской стороной. Также российские путейцы переставят 30 из 56 береговых знаков.

    Для изучения судоходных условий произведут изыскания на 79 участках, из них на 31 участке работы выполнит российская сторона.

    Участники встречи отметили положительную практику взаимодействия российских и китайских контрольно-надзорных органов. Состоялся обмен проектами российско-китайских редакций Правил плавания по пограничным рекам.

    Стороны проинформировали друг друга о ходе строительства системы управления движением судов (VTS) на российско-китайских пограничных реках, договорились совместно обеспечивать контроль за безопасностью судоходства по маршруту судов смешанного «река-море» плавания на пограничном участке реки Амур.

    Фото: Росморречфлот


    Новости по теме
    02.04.2026
    Шлюзы откроют досрочно
    Изменены сроки начала работ судоходных гидротехнических сооружений на внутренних водных путях в навигацию 2026 года.
    Открытие навигацииРечные перевозкиРосморречфлотшлюзы
    0
    01.04.2026
    Введен в эксплуатацию первый этап Багаевского гидроузла
    Через судоходный шлюз гидроузла прошло первое судно.
    Багаевский гидроузелввод в эксплуатациюРечные перевозки
    0
    15.04.2026
    Первые суда с караванами барж на Северной Двине
    Пошли в Архангельск
    Открытие навигацииРечные перевозкиСеверная Двина
    0
    31.03.2026
    На Нижней Волге открылась навигация
    По просьбам судовладельцев работа шлюзов началась на три дня раньше запланированного срока.
    ВолгаНавигацияРечные перевозки
    0
    14.04.2026
    Первые суда пройдут через Рыбинский шлюз 24 апреля
    В навигацию 2025 года через Рыбинский шлюз прошло 7307 судов.
    летняя навигацияРечные перевозкишлюзы
    0
    20.04.2026
    Шлюзы на Волго-Балте откроют досрочно
    По обращениям судоходных компаний
    Открытие навигацииРечные перевозкишлюзы
    0


    • Контейнерные перевозки Показать всё
    22.04.2026 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2026 в деталях
    21.04.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    21.04.2026 Назначение в Группе FESCO
    21.04.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в марте 2026 уменьшился на 9,2%
    20.04.2026 Евросиб запустил сборный поезд из Новосибирска в Китай
    20.04.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в марте 2026 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    22.04.2026 Электронная грузовая накладная на бумажном носителе
    21.04.2026 Кадровые изменения в администрациях бассейнов внутренних водных путей
    21.04.2026 Подписан Указ об особенностях таможенного регулирования на государственной границе России
    20.04.2026 Заседание Госкомиссии по вопросам развития Арктики
    16.04.2026 Назначения в ФТС
    08.04.2026 Опубликован приказ об изменении принципов распределения деклараций на товары
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
