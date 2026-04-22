Согласован план путевых работ на пограничных реках Амурского бассейна

Участники 67-го совещания Смешанной российско-китайской комиссии по судоходству на пограничных реках Амур, Уссури, Аргунь, Сунгача и оз. Ханка согласовали мероприятия по обеспечению условий для безаварийного плавания судов на пограничных реках в 2026 году.

Как сообщается на сайте Росморречфлота, российскую делегацию возглавил председатель российской части Смешанной комиссии, руководитель ФБУ «Администрация Амурводпуть» Александр Савин, ритайскую делегацию возглавил председатель китайской части Смешанной комиссии, заместитель начальника Управления транспорта и коммуникаций провинции Хэйлунцзян СЮЙ Хунлей.

В ходе совещания подведены итоги выполнения путевых работ и мероприятий по обеспечению судоходства за 2025 год, согласован план производства путевых работ в навигацию 2026 года. Участники также обсудили вопросы исполнения российскими и китайскими судоводителями Правил плавания по пограничным рекам.

Особое внимание уделено безопасности пассажирских перевозок. После вступления в силу соглашения о безвизовом режиме между двумя странами отмечается значительный рост количества туристов, перевозимых на пограничных реках.

Для улучшения условий судоходства стороны договорились в навигацию 2026 года изменить на 24 участках положение судовых ходов по схемам расстановки береговых навигационных знаков. Будут установлены 194 плавучих знака, 92 из них – российской стороной. Также российские путейцы переставят 30 из 56 береговых знаков.

Для изучения судоходных условий произведут изыскания на 79 участках, из них на 31 участке работы выполнит российская сторона.

Участники встречи отметили положительную практику взаимодействия российских и китайских контрольно-надзорных органов. Состоялся обмен проектами российско-китайских редакций Правил плавания по пограничным рекам.

Стороны проинформировали друг друга о ходе строительства системы управления движением судов (VTS) на российско-китайских пограничных реках, договорились совместно обеспечивать контроль за безопасностью судоходства по маршруту судов смешанного «река-море» плавания на пограничном участке реки Амур.

Фото: Росморречфлот