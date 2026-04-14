Первые суда пройдут через Рыбинский шлюз 24 апреля

В связи с обращениями судоходных компаний и технической готовностью к временной эксплуатации Багаевского гидроузла Рыбинский шлюз начнёт свою работу 24 апреля.

Как сообщается на сайте Федерального агентства морского речного транспорта со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Канал имени Москвы», в межнавигационный период специалисты Рыбинского филиала учреждения отремонтировали флот и гидротехнические сооружения.

Было заменено 24 метра рабочих участков пластинчатых цепей на механизмах левого затвора опорожнения и левого затвора наполнения, также отремонтировано светосигнальное оборудование.

На Чкаловской судоверфи провели текущий ремонт нефтеналивной баржи «НТ‑2». На обстановочном теплоходе «Путейский‑401» выполнили разбор движительно-рулевого комплекса, демонтировали котёл, заменили кабельные трассы и светильники.

В навигацию 2025 года через Рыбинский шлюз прошло 7307 судов, грузопоток составил 9,9 млн тонн. Перевозились камень, щебень, песок, промсырьё и нефть. Также в прошлом году шлюз обслужил 344,6 тыс. пассажиров на круизных теплоходах. Среднесуточная интенсивность работы в 2025 году составляла около 17,5 шлюзований с пропуском 33-34 единиц флота в сутки.

Рыбинский шлюз – крупнейшее судоходное сооружение Верхней Волги, ключевое звено Единой глубоководной системы Европейской части России. Он обеспечивает проход судов из Рыбинского водохранилища в Горьковское и наоборот, что поддерживает непрерывность внутреннего водного сообщения на реке Волге.

Шлюз также служит узлом речных коммуникаций, где в Рыбинском водохранилище разделяются транспортные потоки на Верхнюю Волгу и на Северо-Запад России.

В 2026 году отмечается 85 лет со дня ввода Рыбинского шлюза в эксплуатацию. Первую камеру ввели в эксплуатацию в 1941 году, а с 1952 года началась постоянная эксплуатация двумя камерами.

