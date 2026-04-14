Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Черновик
14.04.2026

Первые суда пройдут через Рыбинский шлюз 24 апреля

    • В связи с обращениями судоходных компаний и технической готовностью к временной эксплуатации Багаевского гидроузла Рыбинский шлюз начнёт свою работу 24 апреля.

    Как сообщается на сайте Федерального агентства морского речного транспорта со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Канал имени Москвы», в межнавигационный период специалисты Рыбинского филиала учреждения отремонтировали флот и гидротехнические сооружения.

    Было заменено 24 метра рабочих участков пластинчатых цепей на механизмах левого затвора опорожнения и левого затвора наполнения, также отремонтировано светосигнальное оборудование.

    На Чкаловской судоверфи провели текущий ремонт нефтеналивной баржи «НТ‑2». На обстановочном теплоходе «Путейский‑401» выполнили разбор движительно-рулевого комплекса, демонтировали котёл, заменили кабельные трассы и светильники.

    В навигацию 2025 года через Рыбинский шлюз прошло 7307 судов, грузопоток составил 9,9 млн тонн. Перевозились камень, щебень, песок, промсырьё и нефть. Также в прошлом году шлюз обслужил 344,6 тыс. пассажиров на круизных теплоходах. Среднесуточная интенсивность работы в 2025 году составляла около 17,5 шлюзований с пропуском 33-34 единиц флота в сутки.

    Рыбинский шлюз – крупнейшее судоходное сооружение Верхней Волги, ключевое звено Единой глубоководной системы Европейской части России. Он обеспечивает проход судов из Рыбинского водохранилища в Горьковское и наоборот, что поддерживает непрерывность внутреннего водного сообщения на реке Волге.

    Шлюз также служит узлом речных коммуникаций, где в Рыбинском водохранилище разделяются транспортные потоки на Верхнюю Волгу и на Северо-Запад России.

    В 2026 году отмечается 85 лет со дня ввода Рыбинского шлюза в эксплуатацию. Первую камеру ввели в эксплуатацию в 1941 году, а с 1952 года началась постоянная эксплуатация двумя камерами.

    Фото: ФГБУ «Канал имени Москвы»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    01.04.2026
    Введен в эксплуатацию первый этап Багаевского гидроузла
    Через судоходный шлюз гидроузла прошло первое судно.
    Багаевский гидроузелввод в эксплуатациюРечные перевозки
    0
    06.04.2026
    О сроках открытия навигации в Обь-Иртышском бассейне
    Открытие навигации будет проходить поэтапно в зависимости от региона.
    НавигацияОбь-Иртышский бассейнРечные перевозки
    0
    02.04.2026
    Шлюзы откроют досрочно
    Изменены сроки начала работ судоходных гидротехнических сооружений на внутренних водных путях в навигацию 2026 года.
    Открытие навигацииРечные перевозкиРосморречфлотшлюзы
    0
    31.03.2026
    На Нижней Волге открылась навигация
    По просьбам судовладельцев работа шлюзов началась на три дня раньше запланированного срока.
    ВолгаНавигацияРечные перевозки
    0
    27.03.2026
    Завершена реконструкция шлюзов Самарского гидроузла
    Обновленный гидроузел планируется ввести в работу в период весенней навигации 2026 года.
    МодернизацияРечные перевозкиСамарашлюзы
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    14.04.2026 Оборот мировых контейнерных линий, 2 месяца 2026
    14.04.2026 Контейнерооборот российских портов в марте 2026 в деталях
    13.04.2026 «ТрансКонтейнер» увеличил частоту сервиса Москва – Новосибирск
    13.04.2026 Сервис ПОРТСТАТ Контейнеры обновлен
    13.04.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 15, 2026
    10.04.2026 Финансовые и операционные показатели FESCO за 2025 год
    Госрегулирование Показать всё
    08.04.2026 Опубликован приказ об изменении принципов распределения деклараций на товары
    08.04.2026 Назначен заместитель руководителя ФТС
    06.04.2026 Совещание экспертов Совета руководителей таможенных служб СНГ
    03.04.2026 Назначен замруководителя ФТС
    02.04.2026 Назначен начальник Приволжского таможенного управления
    01.04.2026 Стратегия цифровизации от IMO
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •