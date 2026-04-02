Шлюзы откроют досрочно

Росморречфлот проинформировал об изменении сроков начала работ судоходных гидротехнических сооружений (СГТС) в навигацию 2026 года.
По обращениям судоходных компаний, а также в связи с технической готовностью к временной эксплуатации Багаевского гидроузла раньше запланированных сроков начнут работу следующие СГТС:
- Балаковский – 5 апреля
- Самарские – 12 апреля
- Городецкие – 23 апреля
- Рыбинский – 24 апреля
- Волгоградский – 29 марта
- Багаевский – 31 марта
Соответствующие изменения внесены в распоряжение Росморречфлота.
