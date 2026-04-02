В Волго-Балтийском бассейне завершается транзитная навигация
02.04.2026

Шлюзы откроют досрочно

    • Росморречфлот проинформировал об изменении сроков начала работ судоходных гидротехнических сооружений (СГТС) в навигацию 2026 года.

    По обращениям судоходных компаний, а также в связи с технической готовностью к временной эксплуатации Багаевского гидроузла раньше запланированных сроков начнут работу следующие СГТС:

    • Балаковский – 5 апреля
    • Самарские – 12 апреля
    • Городецкие – 23 апреля
    • Рыбинский – 24 апреля
    • Волгоградский – 29 марта
    • Багаевский – 31 марта

    Соответствующие изменения внесены в распоряжение Росморречфлота.

    Фото: Росморречфлот


    Новости по теме
    31.03.2026
    На Нижней Волге открылась навигация
    По просьбам судовладельцев работа шлюзов началась на три дня раньше запланированного срока.
    27.03.2026
    Завершена реконструкция шлюзов Самарского гидроузла
    Обновленный гидроузел планируется ввести в работу в период весенней навигации 2026 года.
    01.04.2026
    Введен в эксплуатацию первый этап Багаевского гидроузла
    Через судоходный шлюз гидроузла прошло первое судно.
    03.02.2026
    Определены получатели субсидий на морские перевозки в Калининград
    Свыше 100 организаций получат субсидии из федерального бюджета на морские перевозки в Калининград в 2026 году.
    18.02.2026
    Субсидии на скоростные пассажирские перевозки
    В Азово-Черноморском бассейне
