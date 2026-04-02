Шлюзы откроют досрочно

Росморречфлот проинформировал об изменении сроков начала работ судоходных гидротехнических сооружений (СГТС) в навигацию 2026 года.

По обращениям судоходных компаний, а также в связи с технической готовностью к временной эксплуатации Багаевского гидроузла раньше запланированных сроков начнут работу следующие СГТС:

Балаковский – 5 апреля

Самарские – 12 апреля

Городецкие – 23 апреля

Рыбинский – 24 апреля

Волгоградский – 29 марта

Багаевский – 31 марта

Соответствующие изменения внесены в распоряжение Росморречфлота.

