Определены получатели субсидий на морские перевозки в Калининград
03.02.2026

    • По итогам отбора Росморречфлот определил 107 организаций для получения субсидий из федерального бюджета на морские перевозки грузов в Калининградскую область и из неё. На эти цели в 2026 году выделено 5 млрд рублей – на миллиард больше, чем в прошлом году.

    Как сообщается на сайте агентства, Росморречфлот заключит соглашения с получателями субсидий, затем эти компании будут направлять в агентство установленный комплект подтверждающих документов, на основании которых и будут перечисляться средства.

    «По поручению руководства и правительства страны с 2024 года морским перевозчикам возмещают расходы на транспортировку грузов в Калининградскую область и из неё. Такое субсидирование помогает укреплять транспортную связанность Калининградской области с основной частью России и создавать базу для дальнейшего развития экономики страны», – отметил ранее руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко.

    Приём заявок проходил на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки с 15 по 26 января 2026 года. Всего была подана 121 заявка от организаций из разных регионов, включая Калининградскую область.

    В отборе могли принять участие российские организации, которые осуществляют морские перевозки грузов с использованием собственных или привлечённых морских судов, судов смешанного «река-море» плавания и автомобильно-железнодорожных паромов.

    По итогам 2025 года субсидии на морские перевозки в Калининградскую область составили 4 млрд рублей. Государственную поддержку получила 41 организация, обеспечив перевозку почти 1 млн тонн грузов.

    Фото: Росморречфлот


