Субсидии на скоростные пассажирские перевозки

Росморречфлот завершил отбор получателей субсидий на скоростные пассажирские перевозки в Азово-Черноморском бассейне в 2026 году, включая маршрут Сочи – Сухум.

Как сообщается в телеграм-канале Агентства, поддержку в 216,7 млн рублей получат три организации водного транспорта.

80,8 млн рублей из этого объема будет выделено компании-организатору перевозки пассажиров на морских скоростных судах по линии Сочи – Сухум.

135,9 млн рублей направят на маршруты между Новороссийском, Геленджиком и Сочи.

В 2025 году, напомнили в Росморречфлоте, перевозчики получили 135,5 млн рублей субсидий, обеспечив перевозку более 18 тыс. пассажиров.

Фото: Росморречфлот