Завершено дноуглубление у плавучего причала в порту Таганрог

В морском порту Таганрог завершено дноуглубление у плавучего причала, сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта.

Ремонтные дноуглубительные работы в акватории причала №9 обеспечили необходимые для захода пассажирских судов навигационные глубины 3,3 м. Работы выполняло ФГУП «Росморпорт».

Дноуглубительные работы и модернизация плавучего причала дают возможность осуществлять швартовку как скоростных судов проекта 03580 типа «Метеор-120Р», так и больших туристических судов с осадкой до 3 м типа «Мустай Карим».

Работы в акватории выполнялись собственной дноуглубительной техникой «Росморпорта» – земкараваном на базе многочерпакового земснаряда «Кубань-2». Объём выбранного грунта составил более 20 тыс. куб. м грунта.

В ближайшее время ожидается начало ремонтных дноуглубительных работ по поддержанию навигационных глубин на Таганрогском подходном канале с помощью земкаравана на базе многочерпакового земснаряда «Северо-Западный — 503». Прогнозируемый общий объём дноуглубительных работ в морском порту Таганрог составит более 1 млн куб. м.

Ранее в этом году ФГУП «Росморпорт» провело дооборудование плавучего причала №9 – дополнительно установленные трап-сходни обеспечат безопасную посадку и высадку пассажиров, в том числе маломобильных граждан. По окончании работ плавучий причал был установлен на штатное место.

