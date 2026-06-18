Отправка контейнеров в полувагонах в январе-мае 2026

В январе-мае 2026 года для перевозки контейнеров сформирован 1581 состав из 115,6 тыс. полувагонов, в которые погружено 231,3 тыс. TEU, сообщили «Российские железные дороги» в своем макс-канале. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В мае ежесуточно грузили в среднем 923 вагона (+14,9% к апрелю) и отправляли 12 контейнерных поездов.

22 мая был достигнут рекорд, когда за сутки было отправлено 1440 полувагонов с контейнерами (2880 TEU) в составе 20 поездов.

Высокие показатели обеспечены эффективной работой станций Находка-Восточная, Артем-Приморский-1, Владивосток, Мыс-Чуркин и других, отмечают в РЖД.

Предыдущий максимум был зафиксирован 1 мая, когда было погружено 1334 полувагона (2668 TEU) в составе 17 контейнерных поездов.

Использование технологии загрузки контейнеров в вагоны, освободившиеся после выгрузки угля, позволяет не только существенно сократить порожний пробег на восточном полигоне, но и вывозить дополнительные объемы контейнерных грузов, которые прибывают в тихоокеанские порты Дальнего Востока, подчеркнули в компании.

Фото: РЖД