Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Конференция «Логистика готовых автомобилей 2025»
16.07.2026

Жд экспорт через порты, июнь 2026

    • В июне 2026 года по сети РЖД в адрес морских портов было отправлено 25,7 млн тонн экспортных грузов, сообщили «Российские железные дороги» в своем макс-канале. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 7%.

    Всего за первое полугодие 2026 года в направлении морских торговых портов отправлено 161 млн тонн экспортных грузов, на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    В адрес портов Северо-Запада в январе-июне было отгружено 52,5 млн тонн, на 15,5% меньше, чем годом ранее. Порты Дальнего Востока получили по железной дороге 64,4 млн тонн экспортных грузов (+12,2%), порты Юга – 44 млн тонн (+25,4%).

    Положительную динамику обеспечили уголь (рост на 10,1% до 86,7 млн тонн), железная руда (+32,1% до 4,6 млн тонн) и зерно (рост в 2,1 раза до 7,3 млн тонн).

    Фото: РЖД


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.02.2026
    Экспорт масличных из Сибирского федерального округа
    В структуре поставок лидируют рапс.
    МасличныеСибирьЦОК АПКЭкспорт
    0
    17.04.2026
    Грузооборот Балтийского бассейна в марте 2026 в деталях
    Грузооборот уменьшился на 0,9%.
    Только для подписчиков
    2026Балтийский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    21.01.2026
    Новый грузовой двор на станции Наугольный
    После завершения строительства он сможет принимать контейнерные поезда.
    Грузовой дворИнфраструктураМосковская областьРЖД
    0
    26.06.2026
    Первая партия пиломатериалов из Алтайского края в Индию
    Алтайский край впервые за несколько лет отправил пиломатериалы на экспорт в Индию под контролем ЦОК АПК.
    ИндияЛесные грузыПиломатериалыЭкспорт
    0
    21.04.2026
    РЖД обеспечат приоритетную отправку биржевого зерна и сельхозпродукции
    Подписано соответствующее соглашение с Минсельхозом, Национальной товарной биржей и «Цифровой логистикой».
    биржаЗерноРЖДСоглашение
    0
    02.06.2026
    Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2026 в деталях
    Большая часть контейнеров (99,9%) прошла в каботаже.
    Только для подписчиков
    2026Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    17.07.2026 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июне 2026 вырос на 38,9%
    16.07.2026 Глобал Портс сократил контейнерооборот
    16.07.2026 Контейнерооборот Балтийского бассейна в июне 2026 в деталях
    15.07.2026 Контейнерооборот российских портов в июне 2026 вырос на 22%
    14.07.2026 Контейнерооборот российских портов в июне 2026 в деталях
    14.07.2026 Первый публичный контейнерный поезд Беларусь – Новороссийск
    Госрегулирование Показать всё
    16.07.2026 Россия и Индия подпишут меморандум по грузовым перевозкам по Севморпути
    15.07.2026 Росморречфлот запускает цифровой аудит дноуглубительных работ
    13.07.2026 Третья встреча министров транспорта стран БРИКС
    13.07.2026 Контрабандные ящерицы на польской границе
    10.07.2026 Назначения в ФТС
    10.07.2026 Электронное декларирование коррупции не помеха
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •