Жд экспорт через порты, июнь 2026

В июне 2026 года по сети РЖД в адрес морских портов было отправлено 25,7 млн тонн экспортных грузов, сообщили «Российские железные дороги» в своем макс-канале. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 7%.

Всего за первое полугодие 2026 года в направлении морских торговых портов отправлено 161 млн тонн экспортных грузов, на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В адрес портов Северо-Запада в январе-июне было отгружено 52,5 млн тонн, на 15,5% меньше, чем годом ранее. Порты Дальнего Востока получили по железной дороге 64,4 млн тонн экспортных грузов (+12,2%), порты Юга – 44 млн тонн (+25,4%).

Положительную динамику обеспечили уголь (рост на 10,1% до 86,7 млн тонн), железная руда (+32,1% до 4,6 млн тонн) и зерно (рост в 2,1 раза до 7,3 млн тонн).

Фото: РЖД