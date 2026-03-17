Контейнерооборот российских портов в феврале 2026 вырос на 0,5%

Контейнерооборот всех морских портов России в феврале 2026 года вырос на 0,5% относительно показателя февраля прошлого года.

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт увеличился на 12,3%, каботаж – на 14%. Экспорт сократился на 16,9%. В транзите было перевалено на 53,6% меньше, чем в феврале 2025 года.

Груженых контейнеров было обработано на 6,3% больше, чем в феврале 2025 года. Из общего объема груженых 14,6% приходилось на рефконтейнеры, 85,4% – на сухие.

54,2% груженых контейнеров прошло в импорте, 26,4% – в экспорте, 19,1% – в каботаже и 0,2% – в транзите.

Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 15,3%.

В феврале 2026 года доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов РФ составляла 45,4%, Балтийский бассейн обработал 30,3%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский бассейны приходилось 21%, 3,3% и 0,03% соответственно.

