Контейнерооборот российских портов в декабре 2025 снизился на 7%
17.03.2026

Контейнерооборот российских портов в феврале 2026 вырос на 0,5%

    • Контейнерооборот всех морских портов России в феврале 2026 года вырос на 0,5% относительно показателя февраля прошлого года.

    Контейнерооборот российских портов в феврале 2026 вырос на 0,5%

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт увеличился на 12,3%, каботаж – на 14%. Экспорт сократился на 16,9%. В транзите было перевалено на 53,6% меньше, чем в феврале 2025 года.

    Груженых контейнеров было обработано на 6,3% больше, чем в феврале 2025 года. Из общего объема груженых 14,6% приходилось на рефконтейнеры, 85,4% – на сухие.

    54,2% груженых контейнеров прошло в импорте, 26,4% – в экспорте, 19,1% – в каботаже и 0,2% – в транзите.

    Перевалка порожних контейнеров уменьшилась на 15,3%.

    В феврале 2026 года доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов РФ составляла 45,4%, Балтийский бассейн обработал 30,3%, на Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский бассейны приходилось 21%, 3,3% и 0,03% соответственно.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


