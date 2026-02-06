Регионы-лидеры по погрузке на жд, январь 2026

ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем телеграм-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам января 2026 года.

С точки зрения объемов в первую тройку вошли:

Кемеровская область, отгрузившая 16,2 млн тонн;

Красноярский край — 3,9 млн тонн;

Перискмй край – 3,6 млн тонн.

Самую высокую динамику показали:

Калужская область – рост на 68% за счет увеличения в 3 раза погрузки лесных грузов,

Псковская область – рост на 47% за счет наращивания отправок удобрений, а также увеличению на 19% погрузки строительных грузов,

Пензенская область – рост на 34% за счет увеличения почти в 2 раза погрузки жмыхов и в 1,6 раза – зерна.

Фото: РЖД