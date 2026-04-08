Малый порт в Находке вышел на исторический максимум погрузки
08.04.2026

Малый порт в Находке вышел на исторический максимум погрузки

    • Стивидорная компания «Малый порт» (входит в АО «Портовый Альянс») сообщила об установлении нового исторического рекорда погрузки. Как сообщили SeaNews в компании, на судно класса Panamax погружено 52 600 тонн угля.

    Название судна и порт назначения в порту не раскрывают, уточняя, что груз предназначен для рынка АТР.

    «Это максимальный объем груза, погруженный у причалов за всю историю терминала. Этот результат стал возможным благодаря слаженной работе коллектива и общей производственной культуре предприятия. Для нас важно не только выполнение плановых производственных задач, мы стремимся к повышению эффективности и качества операций», — сказал начальник ППК Валерий Кудрявцев.

    Фото: Малый порт


