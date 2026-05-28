Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Малый порт повышает эффективность процессов
28.05.2026

Малый порт повышает эффективность процессов

    • В Малом порту (Находка) продолжается системная работа по повышению эффективности производственных процессов, сообщили SeaNews в компании.

    На портальном кране «Аист 36-40» №41 завершён монтаж и ввод в эксплуатацию регистратора параметров «АС-АОГ-01м+». Оборудование установлено в рамках плановой замены и полностью соответствует требованиям Ростехнадзора.

    Регистратор фиксирует ключевые параметры работы крана — это позволяет получать точные данные о нагрузках и режиме эксплуатации. На их основе формируется график ремонтов и профилактики, что помогает продлевать срок службы техники и снижать риск внеплановых простоев.

    «Такие обновления напрямую увеличивают ресурс грузоподъёмного оборудования и предсказуемость производственных процессов, – пояснили в компании. – Это позволяет снижать издержки на внеплановые ремонты и поддерживать стабильную работу портовой инфраструктуры в контуре «Портового Альянса»».

    Фото: Малый порт


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    08.04.2026
    Малый порт в Находке вышел на исторический максимум погрузки
    52 600 тонн угля на судно
    Малый портПогрузкаРекордУголь
    0
    18.03.2026
    Малый порт завершает ремонт причала
    Бетонирование выполнено на 80%.
    Малый портПричалремонт
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    28.05.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле 2026 увеличился на 15,9%
    27.05.2026 Контейнерооборот лидеров, 4 месяца 2026
    27.05.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле 2026 в деталях
    26.05.2026 Все порты Финляндии, 3 месяца 2026
    26.05.2026 CMA CGM увеличил объем перевозок
    26.05.2026 Контейнерооборот Балтийского бассейна в апреле 2026 вырос на 1,9%
    Госрегулирование Показать всё
    28.05.2026 Россия и Казахстан договорились о сотрудничестве в области цифровизации транспорта
    28.05.2026 Железные дороги России и Казахстана формируют единое цифровое пространство
    22.05.2026 Подтверждено соответствие классификационных правил Российского морского регистра целевым стандартам IMO
    22.05.2026 IMO приняла Международный кодекс безопасности автономных судов
    20.05.2026 Россия и Китай построят второй пути жд Забайкальск – Маньчжурия
    18.05.2026 Продлен запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •