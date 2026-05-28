Малый порт повышает эффективность процессов

В Малом порту (Находка) продолжается системная работа по повышению эффективности производственных процессов, сообщили SeaNews в компании.

На портальном кране «Аист 36-40» №41 завершён монтаж и ввод в эксплуатацию регистратора параметров «АС-АОГ-01м+». Оборудование установлено в рамках плановой замены и полностью соответствует требованиям Ростехнадзора.

Регистратор фиксирует ключевые параметры работы крана — это позволяет получать точные данные о нагрузках и режиме эксплуатации. На их основе формируется график ремонтов и профилактики, что помогает продлевать срок службы техники и снижать риск внеплановых простоев.

«Такие обновления напрямую увеличивают ресурс грузоподъёмного оборудования и предсказуемость производственных процессов, – пояснили в компании. – Это позволяет снижать издержки на внеплановые ремонты и поддерживать стабильную работу портовой инфраструктуры в контуре «Портового Альянса»».

