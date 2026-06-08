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Почти 800 млн рублей на техобслуживание и плановый ремонт в порту Остерра
08.06.2026

Почти 800 млн рублей на техобслуживание и плановый ремонт в порту Остерра

    • Специализированный угольный терминал «Остерра» группы компаний «Портовый Альянс» приступил к летнему плановому обслуживанию технологического комплекса, сообщили SeaNews в порту.

    В связи с повышенной нагрузкой на порты восточного направления в 2026 году управляющая компания «Портовый Альянс» увеличит объем предупредительного сервиса и направит на эти цели 780,8 млн рублей.

    Инвестиции пойдут на техобслуживание конвейерного хозяйства, судопогрузочных комплексов, стакеров-реклаймеров и вагоноопрокидывателя. Плановому ремонту подлежат механизмы и устройства, соприкасающиеся с грузом, – ленты, подшипники, ролики, футеровки отбойных стен и бункеров.

    За реализацию сервисной программы в «Остерре» отвечает служба главного механика. В ремонтах задействованы более ста специалистов подразделения. Работы проводятся в технологические «окна», когда составы не поступают на терминал из-за плановых работ на железной дороге, и не влияют на ритмичность отправки угля на экспорт в страны АТР благодаря постоянно обновляемым запасам угля на складах.

    «Проведение основного комплекса технических мероприятий в теплый период позволяет заблаговременно подготовить портовые мощности к пиковым нагрузкам и гарантировать высокую эксплуатационную надежность оборудования в суровых условиях зимней навигации», — пояснил начальник Управления организации ремонтов и обновления техники ГК «Портовый Альянс» Виталий Заволовский.

    Совокупный объем вложений «Портового Альянса» в поддержание надежности перегрузочного оборудования дальневосточных портов группы составит более 1 млрд рублей. В частности, более 223 млн рублей предусмотрены на техобслуживание оборудования Малого порта в Находке.

    Фото: Порт Остерра


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