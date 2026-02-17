Информационно-аналитическое агентство
Самый высокий на Дальнем Востоке ветрозащитный экран
17.02.2026

Самый высокий на Дальнем Востоке ветрозащитный экран

    • Самый высокий на Дальнем Востоке ветрозащитный экранПорт «Остерра» (ранее «Дальтрансуголь», входит в «Портовый Альянс») завершил строительство защитного экрана высотой 25 метров и протяженностью 822 метра – самого высокого на Дальнем Востоке. Он предотвратит попадание переносимой ветром угольной пыли в акваторию порта и ближайший поселок Токи. Эффективность пылеподавления – 76,5%. Как сообщили SeaNews в компании, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на март 2026 года.

    Ветрозащитный экран состоит из 9 секций. Общий вес опорных 25-метровых металлоконструкций составляет 1,5 тысячи тонн. Это вертикальные стойки и соединительные связи. Они удерживают 27 тысяч перфорированных панелей.

    «Этот ветрозащитный экран почти с 9-этажный дом. Для нас это был вызов: такая высота требует особой устойчивости. Конструкторы учли все ветровые нагрузки. Прочность придает фундамент глубиной 7 метров. Сейчас готовим документы к вводу объекта в эксплуатацию. Проделана огромная работа, и результат того стоит — экран надежно защитит акваторию и поселок Токи», — подчеркнула начальник отдела капитального строительства порта «Остерра» Диана Калабина. Самый высокий на Дальнем Востоке ветрозащитный экран

    Перфорированные панели экрана снижают скорость ветра, заставляя угольную пыль оседать внутри территории склада. Данная технология относится к наилучшим доступным технологиям (НДТ) и рекомендована Росстандартом для предприятий угольной перевалки.

    Второй ветрозащитный экран стал частью кольцевой защитной конструкции из четырех частей общей протяженностью 2,5 километра. Первый экран уже в работе. Для третьего идет возведение фундамента, готовность — 80%. Строительство четвертого запланировано на 2027-2028 годы.

    «Остерра» последовательно реализует комплекс мер по снижению воздействия на окружающую среду и ветрозащитный экран — ключевое звено этой системы. Для защиты акватории и поселка Токи на терминале на всех этапах перегрузки угля уже применяются все наилучшие возможные системы пылеподавления: на стакерах-реклаймерах, конвейерных лентах, судопогрузочных машинах, а также аспирационные системы и брикетирование угольной пыли.

    Фото: «Остерра»


