Самый высокий на Дальнем Востоке ветрозащитный экран

Порт «Остерра» (ранее «Дальтрансуголь», входит в «Портовый Альянс») завершил строительство защитного экрана высотой 25 метров и протяженностью 822 метра – самого высокого на Дальнем Востоке. Он предотвратит попадание переносимой ветром угольной пыли в акваторию порта и ближайший поселок Токи. Эффективность пылеподавления – 76,5%. Как сообщили SeaNews в компании, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на март 2026 года.

Ветрозащитный экран состоит из 9 секций. Общий вес опорных 25-метровых металлоконструкций составляет 1,5 тысячи тонн. Это вертикальные стойки и соединительные связи. Они удерживают 27 тысяч перфорированных панелей.

«Этот ветрозащитный экран почти с 9-этажный дом. Для нас это был вызов: такая высота требует особой устойчивости. Конструкторы учли все ветровые нагрузки. Прочность придает фундамент глубиной 7 метров. Сейчас готовим документы к вводу объекта в эксплуатацию. Проделана огромная работа, и результат того стоит — экран надежно защитит акваторию и поселок Токи», — подчеркнула начальник отдела капитального строительства порта «Остерра» Диана Калабина.

Перфорированные панели экрана снижают скорость ветра, заставляя угольную пыль оседать внутри территории склада. Данная технология относится к наилучшим доступным технологиям (НДТ) и рекомендована Росстандартом для предприятий угольной перевалки.

Второй ветрозащитный экран стал частью кольцевой защитной конструкции из четырех частей общей протяженностью 2,5 километра. Первый экран уже в работе. Для третьего идет возведение фундамента, готовность — 80%. Строительство четвертого запланировано на 2027-2028 годы.

«Остерра» последовательно реализует комплекс мер по снижению воздействия на окружающую среду и ветрозащитный экран — ключевое звено этой системы. Для защиты акватории и поселка Токи на терминале на всех этапах перегрузки угля уже применяются все наилучшие возможные системы пылеподавления: на стакерах-реклаймерах, конвейерных лентах, судопогрузочных машинах, а также аспирационные системы и брикетирование угольной пыли.

Фото: «Остерра»