08.04.2026

Рекордный экспорт угля по жд в восточном направлении

    • В марте 2026 года по сети РЖД в восточном направлении отправлено на экспорт 11,1 млн тонн угля. Это на 6% больше, чем в марте 2025 года, на 14% больше, чем в марте 2024 и на 63% больше, чем 10 лет назад, в марте 2016 года.

    В целом, это абсолютный месячный рекорд перевозок, отметили в РЖД.

    С учётом внутрироссийского сообщения на восток по БАМу и Транссибу отгружено 14,8 млн тонн угля, что также представляет собой максимальный результат за всю историю.

    Всего погрузка угля на сети РЖД в марте составила 28,7 млн тонн (+0,7% к марту 2025 года), в том числе на экспорт – 15,9 млн тонн (+5,9%).

    В направлении портов отправлено 14,8 млн тонн (+10,3%), в том числе на порты Дальнего Востока – 10,2 млн тонн (+11,6%), на порты Юга – 2,2 млн тонн (рост в 2,2 раза), на порты Северо-Запада – 2,4 млн тонн (-26%).

    Доля угля в общем объёме погрузки РЖД составила в марте 30% против 29,2% в 2025 года.

    За первый квартал 2026 года погрузка угля составила 81,5 млн тонн (-4,2%).

