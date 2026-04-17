РЖД покупают локомотивы
17.04.2026

    • Парк тягового подвижного состава РЖД с начала года пополнило 129 новых локомотивов, в том числе 66 электровозов и 63 тепловоза, сообщила компания в своем макс-канале.

    Половина объёма поставок грузовых локомотивов пришлась на эксплуатационные депо железных дорог Восточного полигона. Так, 22 электровоза «Ермак» 3ЭС5К поступило в депо Боготол в Красноярском крае, 8 магистральных тепловозов 2ТЭ25КМ – в Комсомольск-на-Амуре, а 16 тепловозов 3ТЭ28 и 8 маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ получили приписку на БАМе, в депо Тында. Ещё 5 машин ТЭМ18ДМ поступило в Читу.

    Для вождения пассажирских поездов на железные дороги европейской части страны отправилось 4 электровоза ЭП1М и 2 тепловоза ТЭП70БС.

    Фото: РЖД


    Новости по теме
    25.03.2026
    Экспортные перевозки в направлении Казахстана
    Плюс 20,7% по итогам января-февраля 2026
    КазахстанРЖДТранзитЭкспорт
    0
    27.03.2026
    Перевозки по жд со странами ШОС растут
    Больше всего за последние 5 лет выросли перевозки в сообщении с КНР.
    жд перевозкиРЖДШОС
    0
    06.03.2026
    Скидки на перевозку чугуна и листовой стали
    А также нефтепродуктов и медного концентрата
    РЖДСкидкиТарифы
    0
    12.01.2026
    Грузы РЖД, 2025 год: снижение на 5,6%
    По большинству номенклатурных позиций по-прежнему наблюдается отрицательная динамика.
    2025ПогрузкаРЖД
    0
    21.01.2026
    Новый грузовой двор на станции Наугольный
    После завершения строительства он сможет принимать контейнерные поезда.
    Грузовой дворИнфраструктураМосковская областьРЖД
    0
    06.02.2026
    Регионы-лидеры по погрузке на жд, январь 2026
    ОАО «Российские железные дороги» опубликовало рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам января 2026 года.
    ЛидерыПогрузкаРЖД
    0


    • Контейнерные перевозки Показать всё
    17.04.2026 Рост контейнерооборота на терминалах «ТрансКонтейнера» на Транссибе
    17.04.2026 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 16, 2026
    17.04.2026 Контейнерооборот Балтийского бассейна в марте 2026 вырос на 12,2%
    16.04.2026 Контейнерооборот Балтийского бассейна в марте 2026 в деталях
    16.04.2026 CEO Zim уходит
    15.04.2026 Контейнерооборот российских портов в марте 2026 вырос на 0,5%
    Госрегулирование Показать всё
    16.04.2026 Назначения в ФТС
    08.04.2026 Опубликован приказ об изменении принципов распределения деклараций на товары
    08.04.2026 Назначен заместитель руководителя ФТС
    06.04.2026 Совещание экспертов Совета руководителей таможенных служб СНГ
    03.04.2026 Назначен замруководителя ФТС
    02.04.2026 Назначен начальник Приволжского таможенного управления
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
