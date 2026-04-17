РЖД покупают локомотивы

Парк тягового подвижного состава РЖД с начала года пополнило 129 новых локомотивов, в том числе 66 электровозов и 63 тепловоза, сообщила компания в своем макс-канале.

Половина объёма поставок грузовых локомотивов пришлась на эксплуатационные депо железных дорог Восточного полигона. Так, 22 электровоза «Ермак» 3ЭС5К поступило в депо Боготол в Красноярском крае, 8 магистральных тепловозов 2ТЭ25КМ – в Комсомольск-на-Амуре, а 16 тепловозов 3ТЭ28 и 8 маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ получили приписку на БАМе, в депо Тында. Ещё 5 машин ТЭМ18ДМ поступило в Читу.

Для вождения пассажирских поездов на железные дороги европейской части страны отправилось 4 электровоза ЭП1М и 2 тепловоза ТЭП70БС.

