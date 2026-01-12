Информационно-аналитическое агентство
Грузы РЖД, 2025 год: снижение на 5,6%
12.01.2026

Грузы РЖД, 2025 год: снижение на 5,6%

    • По итогам 2025 года погрузка на сети РЖД снизилась на 5,6% по сравнению с показателем 2024 года и составила 1 млрд 115,8 млн тонн.

    По большинству номенклатурных позиций по-прежнему наблюдается отрицательная динамика.

    По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка каменного угля составила 324,5 млн тонн – на 2,1% меньше, чем в 2024 году.

    Объем погрузки нефти и нефтепродуктов сократился на 5% до 197,1 млн тонн.

    Погрузка железной и марганцевой руды снизилась на 0,5% до 108,4 млн тонн, строительных грузов – на 10,5% до 99,3 млн тонн.

    Объем погрузки черных металлов уменьшился на 17,7% до 50,6 млн тонн, химикатов и соды – на 5,6% до 20 млн тонн, цемента – на 12,3% до 20,3 млн тонн, лома черных металлов – на 32,2% до 7,6 млн тонн.

    Погрузка зерна сократилась на 12,2% до 27,4 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов – на 16% до 27,1 млн тонн, кокса – на 15,4% до 10 млн тонн, лесных грузов – на 5,9% до 24,8 млн тонн, прочих грузов, в том числе грузов в контейнерах – на 7,3% до 111,2 млн тонн.

    Выросла погрузка химических и минеральных удобрений – на 3,8% до 70,3 млн тонн. цветной руды и серного сырья – на 5,1% до 17,2 млн тонн.

    Сокращение погрузки строительных грузов, чёрных металлов, каменного угля в РЖД объясняют влиянием негативных внешних факторов, зерновых – неблагоприятными погодными условиями, которые привели к снижению урожая, уменьшение отгрузки нефтяных грузов – ремонтами на НПЗ.

    При этом фиксируется рост погрузки экспорта по наиболее востребованному восточному направлению – на 6,5%, до 163,5 млн тонн по итогам 2025 года. Опережающими темпами растут экспортные поставки на восток неугольных грузов (+7,6% до 45,3 млн тонн), в том числе удобрений (+62,6%), нефти и нефтепродуктов (+4,3%), железной руды (+9,2%), а также грузов в контейнерах (+13%). Также увеличился экспорт на восток каменного угля (+6,1%).

    Погрузка на сети РЖД в декабре 2025 года составила 94,5 млн тонн, на 4,8% меньше, чем в декабре 2024 года и на 0,3% больше, чем в ноябре 2025 года. В последний месяц года увеличилась отправка зерна (+34,1%), железной и марганцевой руды (+0,3%), цветной руды и серного сырья (+1,8%), а также промсырья (+1,7%).

    Грузооборот по итогам 2025 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8% и составил 2478,3 млрд тарифных т/км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии уменьшился на 1,2% до 3075,1 млрд т/км.

    Грузооборот за декабрь 2025 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,1% и составил 208,9 млрд тарифных т/км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии опустился на 5,2% до 259,3 млрд т/км.

    Фото: РЖД


