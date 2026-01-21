Информационно-аналитическое агентство
Новый грузовой двор на станции Наугольный
21.01.2026

    • Новый грузовой двор начал работу на станции Наугольный в Московской области, сообщили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале. Как поясняют в компании, его создание – часть большого проекта по развитию Сергиева Посада как туристического центра, одобренного на федеральном уровне.

    На первом этапе РЖД перенесли часть мощностей действующего грузового двора за город. Новая логистическая площадка имеет прямой выход на Большое кольцо Московской железной дороги, что позволяет перераспределить грузопотоки без заезда на станцию Сергиев Посад.

    Сейчас здесь можно принимать и отправлять различные грузы, в том числе инертные и крупнотоннажные. Первые вагоны с крупногабаритным электрооборудованием уже отправили в Ямало-Ненецкий автономный округ.

    Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ терминал укомплектован необходимой специализированной техникой.

    На первом этапе мощность терминала составляет 90 тыс. тонн грузов в год. После завершения строительства перерабатывающая способность вырастет в три раза, до 270 тыс. тонн в год. Также появится возможность принимать контейнерные поезда.

    После переноса грузового двора освободившуюся территорию планируется использовать для создания современного транспортно-пересадочного узла, для развития пассажирской и туристической инфраструктуры

    Фото: википедия


