Инфраструктурные проекты в Махачкале

В рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» в порту Махачкала реализуются два проекта, которые позволят увеличить мощность порта почти до 10 млн тонн к 2030 году, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта в своем телеграм-канале.

Первый – строительство зернового терминала, второй – модернизация контейнерного терминала.

Для зернового терминала уже закуплено высокотехнологичное оборудование, ориентировочная дата его поставки – июнь 2026 года. Этот проект даст увеличение пропускной способности порта по зерну до 1,5 млн тонн в год.

Модернизация контейнерного терминала позволит довести его мощность до 50 тыс. TEU в год.

Также подготовлен проект мультимодального логистического комплекса «Сухой порт». Он будет предоставлять полный спектр логистических услуг. Он будет включать терминал для обработки и перевалки контейнеров, крытые и открытые склады для хранения грузов и автомобильную стоянку.

По итогам 2025 года грузооборот в Махачкалинском морском торговом порту, по данным Росморречфлота, увеличился на 12,6% и составил 3,2 млн тонн. Существенный рост показала перевалка тарно-штучных грузов – на 25,9%, зерна – на 14,3%.

Фото: пресс-служба Махачкалинского морского торгового порта, рабочая поездка главы Росморречфлота А.Тарасенко в порт