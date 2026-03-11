Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Инфраструктурные проекты в Махачкале
11.03.2026

Инфраструктурные проекты в Махачкале

    • В рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» в порту Махачкала реализуются два проекта, которые позволят увеличить мощность порта почти до 10 млн тонн к 2030 году, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта в своем телеграм-канале.

    Первый – строительство зернового терминала, второй – модернизация контейнерного терминала.

    Для зернового терминала уже закуплено высокотехнологичное оборудование, ориентировочная дата его поставки – июнь 2026 года. Этот проект даст увеличение пропускной способности порта по зерну до 1,5 млн тонн в год.

    Модернизация контейнерного терминала позволит довести его мощность до 50 тыс. TEU в год.

    Также подготовлен проект мультимодального логистического комплекса «Сухой порт». Он будет предоставлять полный спектр логистических услуг. Он будет включать терминал для обработки и перевалки контейнеров, крытые и открытые склады для хранения грузов и автомобильную стоянку.

    По итогам 2025 года грузооборот в Махачкалинском морском торговом порту, по данным Росморречфлота, увеличился на 12,6% и составил 3,2 млн тонн. Существенный рост показала перевалка тарно-штучных грузов – на 25,9%, зерна – на 14,3%.

    Фото: пресс-служба Махачкалинского морского торгового порта, рабочая поездка главы Росморречфлота А.Тарасенко в порт


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.01.2026
    Новый грузовой двор на станции Наугольный
    После завершения строительства он сможет принимать контейнерные поезда.
    Грузовой дворИнфраструктураМосковская областьРЖД
    0
    18.02.2026
    33,8 млрд рублей на развитие Восточного полигона
    Направят РЖД в 2026 году
    Восточный полигонИнвестицииИнфраструктураРЖД
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    11.03.2026 Финансовые показатели CMA CGM за 2025 год
    11.03.2026 Как ситуация на Ближнем Востоке сказывается на ставках фрахта
    11.03.2026 ОСК проектирует арктический контейнеровоз
    11.03.2026 Оборот мировых контейнерных линий, январь 2026
    10.03.2026 Железнодорожные контейнеры, 2 месяца 2026
    10.03.2026 Все порты Финляндии, январь 2026
    Госрегулирование Показать всё
    10.03.2026 Реконструкция МАПП Забайкальск начнется в апреле
    27.02.2026 Расширены границы морского порта Анадырь
    24.02.2026 С 1 марта 2026 года на базе «ГосЛога» начнет работу Реестр экспедиторов
    24.02.2026 ФТС России и Таможенная администрация Ирана договорились о упрощении таможенных процедур
    20.02.2026 Утверждено положение о национальной цифровой транспортно-логистической платформе «ГосЛог»
    18.02.2026 Субсидии на скоростные пассажирские перевозки
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •