Выполнена стыковка моста на границе России и КНДР

На границе Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики состоялась церемония стыковки пролетного строения будущего автомобильного моста через реку Туманная, соединяющего два государства.

Как сообщается на сайте Министерства транспорта РФ, в мероприятии в режиме видеосвязи приняли участие министр транспорта Андрей Никитин, сопредседатель Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, директор Первого департамента Азии Министерства иностранных дел Иван Желоховцев.

Соглашение о реализации проекта было подписано в 2024 году в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина и Председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына. Старт строительным работам 30 апреля 2025 года дали председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин и председатель Совета министров Корейской Народно-Демократической Республики Пак Тхэ Сон.

По подчеркнул А.Никитин, «Будет создано первое прямое автомобильное сообщение между Россией и КНДР. Пока есть только железнодорожный маршрут – по мосту Дружбы через реку Туманную. Запуск нового автомобильного моста позволит нарастить объемы взаимной торговли, оптимизировать логистику, укрепить культурные связи, превратить приграничные территории в динамично развивающиеся экономические узлы, связанные современным коридором».

«Этот мостовой переход, – отметил он, – один из центральных проектов нашего сотрудничества. Менее чем за год выполнены важнейшие этапы строительства: возведение опор, укрепление и надвижка пролетных строений. Это стало возможным благодаря профессионализму объединенной команды специалистов, превратившей стратегический проект в реальность».

По информации Минтранса, протяженность мостового перехода составит почти 5 км, непосредственно моста – порядка 1 км. Здесь будет две полосы движения. В работах задействовано более 70 человек и свыше 30 единиц техники. На строительство моста ушло более 5 тыс. тонн металлоконструкций и свыше 9 тыс. кубометров бетона. Открытие моста запланировано на лето текущего года.

В рамках национального проекта «Эффективная транспортная система» в районе моста ведется строительство автомобильного пункта пропуска Хасан. Здесь будет 10 полос движения, по плану погранпереход смогут пересекать 300 транспортных средств и 2850 человек в сутки, с возможностью увеличения данных показателей.

Транспортное сотрудничество России и КНДР активно развивается и по другим направлениям, отмечают в министерстве. Ранее подписано соглашение о взаимном признании дипломов членов экипажей морских судов. Поддерживается запущенное в июле 2025 года прямое регулярное авиасообщение между Москвой и Пхеньяном, ведется работа над увеличением загрузки рейсов, подготовкой квалифицированных специалистов для гражданской авиации КНДР в российских вузах.

