Уголь вместо нефти и СПГ

На фоне конфликта на Ближнем Востоке, который привел к фактическому закрытию Ормузского пролива, в мире растет спрос на уголь. В отличие от нефти и сжиженного природного газа, уголь через Ормузский пролив не идет и, соответственно, его поставки не зависят от ситуации в этом регионе, что делает его оптимальной альтернативой нефти и газу.

В результате как азиатские, так и европейские государства пересматривают свои «зеленые» повестки, отказываются от планов по выводу из эксплуатации угольных электростанций и возобновляют производство на тех электростанциях, которые были законсервированы.

По данным Splash24/7, Южная Корея отменила действовавшие ранее ограничения на производство электроэнергии из угля и планирует увеличить производство на атомных электростанциях. Таиланд намерен ввести в эксплуатацию две законсервированные угольные электростанции.

Европа двигается в том же направлении. Руководство Германии задумалось о том, что с выводом из эксплуатации угольных электростанций, возможно, стоит повременить. А власти Италии ставят вопрос о том, чтобы отсрочить отказ от угольной энергетики до 2038 года.

Тем временем традиционные экспортеры угля, такие как, например, Индонезия, придерживают ценное сырье для собственных нужд.

Цены на уголь на мировых рынках уже выросли. По данным Arbre Capital Group, с начала вооруженного противостояния цена на споте на марку Newcastle поднялась на 13%. Следующим логично будет ожидать повышения спроса – и, соответственно, ставок – на балкеры типоразмера Capesize и Panamax.

Фото: Shipspotting / eben haezer