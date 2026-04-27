Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 17, 2026

На 17 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами почти из всех исследуемых балтийских относительно прошлой недели продолжили снижаться.

Так, по данным брокерской компании Nitro Shipping, на 17 неделе 2026 года относительно прошлой фрахтовая ставка на перевозку из портов Лиепая и Рига в адрес Дании партии шрота в гранулах объемом 5 тыс. тонн судами дедвейтом 5 тыс. тонн уменьшилась и составляла $23 за тонну.

Ставка на перевозку семян льна партиями по 1,5 тыс. тонн судами дедвейтом 3 тыс. тонн из Лиепаи / Риги в порт Гент (Бельгия) опустилась до $32 за тонну.

На направлении Лиепая / Рига – ARAG ставка на перевозку 1,5 тыс. тонн семян льна судами дедвейтом 5 тыс. тонн снизилась до $29.

В адрес марокканского Агадира ставка из Лиепаи / Риги на перевозку сахарной свеклы в гранулах судами дедвейтом 4 тыс. тонн при объеме партии 1,5 тыс. тонн ставки не изменилась и находилась на уровне $40.

На направлении Лиепая / Рига – Мраморное море ставка на перевозку пшеничных отрубей судами дедвейтом 5 тыс. тонн при объеме партии 1,5 тыс. тонн составляла $83 за тонну, ниже, чем неделей ранее.

Напоминаем, что приводимые ставки являются среднерыночными. Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

Фото: Лиепайская СЭЗ