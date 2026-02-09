В Китае завершается изготовление технологического оборудования для «Остерры»

Хабаровский порт «Остерра» (входит в «Портовый Альянс») совместно с КНР приступил к финальной стадии производства оборудования для объектов портальной инфраструктуры.

Как сообщили SeaNews в компании, по соглашению с азиатскими партнёрами новый комплекс объёмом 3 тыс. тонн изготавливается на китайском заводе – лидере в тяжёлом машиностроении. Это позволит к концу 2027 года увеличить мощность перевалки до 40 млн тонн в год.

В феврале планируется двусторонняя приёмка собранного в заводских цехах оборудования перед его отправкой в Россию.

Новый портовый комплекс включает в себя основное технологическое оборудование для перевалки угля и системы управления: тройной вагоноопрокидыватель, ленточные конвейеры, аспирацию, электроооборудование, КИПиА, АСУиТП.

Оборудование уже прошло полный цикл — от проектирования до производства. Сейчас его готовят к контрольно-приёмочным процедурам при участии руководителей «Остерры» и «Портового Альянса». В Россию технологический комплекс будет приходить частями в разобранном виде. Первая отправка запланирована на март.

В настоящее время на строительных площадках терминала разворачивается активная фаза реализации второго этапа инвестпрограммы КИП-40. Под новое технологическое оборудование строятся 14 объектов инфраструктуры, которые планируется ввести в эксплуатацию в конце 2027 года.

Фото: «Остерра»