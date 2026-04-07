Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Российская система связи ЦССБ прошла обкатку на кайтах

    • Российская система связи ЦССБ прошла обкатку на кайтахЦифровая система связи при бедствии (ЦССБ), разработанная НПП «НавМарин», прошла эксплуатационные испытания в ходе антарктической экспедиции в феврале 2026 года. Как рассказали SeaNews в компании, оборудование использовалось для обеспечения связи и координации группы кайтсерферов, устанавливавших мировые рекорды на проливах Южных Шетландских островов.

    Спортсмены Владимир Попов и Константин Аксенов в рамках экспедиции «Русская Антарктида на кайтах» совершили переходы на кайтах в условиях низких температур и ледяной воды. Как отметили участники, единственным каналом связи между спортсменами и судном сопровождения служила система ЦССБ, включающая стационарные радиостанции NAVCOM серии СРС на борту судна и портативные радиостанции у кайтеров.

    Участники экспедиции назвали условия работы «испытанием особого рода»: низкие температуры, сильнейший ветер и ледяная вода. Спортсмены двигались быстрее резиновых лодок сопровождения, которые могли развивать скорость не более 14 узлов. Кайтсерферы, поймав ветер, уходили вперед, рискуя остаться без визуального контакта с группой поддержки. В таких условиях потеря связи или возникновение чрезвычайной ситуации могли стать роковыми для спортсменов на кайтах.

    Отслеживать местоположение каждого участника в реальном времени и оперативно корректировать маршрут, избегая столкновений с айсбергами и координируя действия группы, позволяла система ЦССБ. При этом у кайтеров была возможность в любой момент послать сигнал бедствия при возникновении нештатной ситуации и быть уверенными в оперативном реагировании группы сопровождения.

    Радиостанции NAVCOM серии СРС, являющиеся основным компонентом системы ЦССБ, отработали в суровых антарктических условия без единого сбоя на протяжении всего перехода.

    Для НПП «НавМарин», имеющего более чем 20 лет опыта в области разработки комплексных судовых систем навигации и радиосвязи, участие в антарктической экспедиции стало реальной проверкой оборудования в суровых условиях и подтверждением статуса надежного производителя, подчеркнули в компании.

    Фото: НавМарин (радиостанции), Максим Балахновский (с коптера), Алексей Свистунов


    • Добавить комментарий

  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    07.04.2026 COSCO размещает крупный заказ
    06.04.2026 FESCO меняет терминал судозахода в Калининграде
    06.04.2026 ФГК подписала соглашение с «ЕВРОПАК»
    06.04.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 14, 2026
    03.04.2026 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 14, 2026
    02.04.2026 Прямой жд сервис из Китая в Санкт-Петербург
    Госрегулирование Показать всё
    06.04.2026 Совещание экспертов Совета руководителей таможенных служб СНГ
    03.04.2026 Назначен замруководителя ФТС
    02.04.2026 Назначен начальник Приволжского таможенного управления
    01.04.2026 Стратегия цифровизации от IMO
    01.04.2026 Беспилотники на СМП и в Арктической зоне
    24.03.2026 Назначен министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •