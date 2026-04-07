Российская система связи ЦССБ прошла обкатку на кайтах

Цифровая система связи при бедствии (ЦССБ), разработанная НПП «НавМарин», прошла эксплуатационные испытания в ходе антарктической экспедиции в феврале 2026 года. Как рассказали SeaNews в компании, оборудование использовалось для обеспечения связи и координации группы кайтсерферов, устанавливавших мировые рекорды на проливах Южных Шетландских островов.

Спортсмены Владимир Попов и Константин Аксенов в рамках экспедиции «Русская Антарктида на кайтах» совершили переходы на кайтах в условиях низких температур и ледяной воды. Как отметили участники, единственным каналом связи между спортсменами и судном сопровождения служила система ЦССБ, включающая стационарные радиостанции NAVCOM серии СРС на борту судна и портативные радиостанции у кайтеров.

Участники экспедиции назвали условия работы «испытанием особого рода»: низкие температуры, сильнейший ветер и ледяная вода. Спортсмены двигались быстрее резиновых лодок сопровождения, которые могли развивать скорость не более 14 узлов. Кайтсерферы, поймав ветер, уходили вперед, рискуя остаться без визуального контакта с группой поддержки. В таких условиях потеря связи или возникновение чрезвычайной ситуации могли стать роковыми для спортсменов на кайтах.

Отслеживать местоположение каждого участника в реальном времени и оперативно корректировать маршрут, избегая столкновений с айсбергами и координируя действия группы, позволяла система ЦССБ. При этом у кайтеров была возможность в любой момент послать сигнал бедствия при возникновении нештатной ситуации и быть уверенными в оперативном реагировании группы сопровождения.

Радиостанции NAVCOM серии СРС, являющиеся основным компонентом системы ЦССБ, отработали в суровых антарктических условия без единого сбоя на протяжении всего перехода.

Для НПП «НавМарин», имеющего более чем 20 лет опыта в области разработки комплексных судовых систем навигации и радиосвязи, участие в антарктической экспедиции стало реальной проверкой оборудования в суровых условиях и подтверждением статуса надежного производителя, подчеркнули в компании.

Фото: НавМарин (радиостанции), Максим Балахновский (с коптера), Алексей Свистунов