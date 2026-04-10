FESCO завершила восьмую экспедицию в Антарктиду

Дизель-электроход «Василий Головнин» Транспортной группы FESCO успешно завершил антарктическую экспедицию 2025-2026 годов и вернулся в исходную точку – порт Кейптаун (ЮАР). Как сообщили SeaNews в Группе, вместе с индийскими учеными судно провело в рейсе 102 дня и преодолело более 10 тыс. миль, посетив две научные станции.

Экспедиция совершена в рамках контракта между FESCO и Национальным центром полярных и океанических исследований Министерства землеведения Индии (NCPOR). Ледокольно-транспортное судно сделало остановки в нескольких точках антарктического побережья, посетив индийские научно-исследовательскую станцию «Бхарати» и дважды «Майтри». Помимо этого дизель-электроход провел несколько дней в районе Земли Королевы Мод, где моряки FESCO помогли индийским ученым в проведении различных исследований.

«На протяжении уже восьми сезонов наши специалисты успешно осуществляют снабжение антарктических станций, расположенных в Антарктиде. За это время в регион доставлено более 10 тысяч тонн различных грузов, в том числе топливо, продовольствие, материалы и оборудование. Ежегодно на Белый континент вместе с «Василием Головниным» прибывает порядка 40 ученых, остающихся на станциях, и столько же полярников покидает континент. Моряки Группы обладают уникальным опытом, который позволяет в непростых климатических и погодных условиях осуществлять выгрузку в том числе крупногабаритной техники на необорудованный берег. Наши индийские партнеры высоко оценили ту помощь, которую FESCO оказала науке в сотрудничестве с NCPOR», – отметил директор филиала FESCO во Владивостоке Николай Чвертко.

FESCO имеет более чем 40-летний опыт работы в Антарктиде и неоднократно участвовала в проектах по снабжению научно-исследовательских станций ряда стран. Рекордной по продолжительности стала экспедиция 2024-2025 годов, продолжавшаяся 124 дня.

Фото: FESCO