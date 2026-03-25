Первая партия вьетнамских автомобилей в Казахстан через Владивосток

Транспортная группа FESCO поделилась подробностями организации интермодальной перевозки первой партии автомобилей из Вьетнама в Казахстан через Владивосток.

Контейнеры с легковыми автомобилями вьетнамской сборки были отправлены из порта Хайфон морским сервисом FESCO Vietnam Direct Line во Владивостокский морской торговый порт. После прибытия на Дальний Восток груз разместили на фитинговые платформы и отправили по железной дороге в Алматы.

Поезд с 122 TEU прибыл на станцию назначения 24 марта. Общий срок интермодальной перевозки составил 27 дней.

В рамках проекта FESCO обеспечила полный комплекс услуг, включая вывоз автомобилей с территории завода во Вьетнаме, их крепление и размещение в контейнерах, а также организацию таможенного оформления на всем пути следования.

В планах группы – развитие регулярных отправок автомобилей из Вьетнама в Казахстан, в том числе с использованием прямых сухопутных маршрутов через территорию Китая.

«В дальнейшем мы планируем сделать такие отправки регулярными, а также прорабатываем возможность перевозок в Узбекистан и Россию», – сказал заместитель генерального директора по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов.

