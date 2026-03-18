Соглашение FESCO – Деловое объединение кластеров России

Транспортная группа FESCO и Центр по продвижению услуг в области ВЭД и логистики Делового объединения кластеров России на площадке международной выставки «ТрансРоссия» подписали соглашение о намерениях, направленное на развитие перевозок для компаний-участников объединения, сообщили SeaNews в группе.

Подписи под документом поставили директор по проектной логистике и ключевым клиентам FESCO Денис Канатаев и руководитель Центра по продвижению услуг в области ВЭД и логистики, генеральный директор логистической компании «Аривист-Казань» (компания-оператор Центра) Дамира Яхина.

Соглашение предусматривает развитие сотрудничества в сфере организации логистики и проработки транспортных решений для доставки продукции предприятий Делового объединения кластеров России на международные рынки на базе морских, железнодорожных и интермодальных сервисов FESCO. Для реализации этих задач стороны планируют обмениваться информацией и совместно формировать оптимальные схемы перевозок под каждого клиента.

