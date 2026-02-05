Новое судно на линии FESCO Indian Line West

Транспортная группа FESCO увеличила на 20% контейнерную вместимость флота на линии FESCO Indian Line West (FIL-W), связывающей Новороссийск с портами Индии и Объединённых Арабских Эмиратов, до 3 700 TEU. Как сообщили SeaNews в компании, рост обеспечен за счёт ротации судов.

В рамках развития сервиса на линию введён контейнеровоз вместимостью 1 700 TEU, который заменил судно меньшего тоннажа. Одновременно перевозки продолжают обеспечивать ещё два контейнеровоза FESCO совокупной вместимостью свыше 2 тыс. TEU.

Новое судно приступило к работе и уже выполняет первый рейс на маршруте FIL-W. Контейнеровоз вышел из порта Джебель-Али (ОАЭ) и направляется в Новороссийск с импортными грузами.

Последовательное расширение сервиса и увеличение флота отразились на динамике перевозок. По итогам 2025 года контейнерные перевозки на линии FIL-W превысили 19 тыс. TEU, что на 16% больше показателей позапрошлого года. Экспортные перевозки составили около 8 тыс. TEU (рост на 3%), импортные — более 11 тыс. TEU (рост на 23%).

Морская линия FESCO Indian Line West работает по маршруту Новороссийск — Нава-Шева (Индия) — Мундра (Индия) — Джебель-Али (ОАЭ) — Новороссийск. Транзитное время из ОАЭ в Новороссийск составляет порядка 17 суток, из портов Индии – от 21 дня.

Через фидерные линии партнеров сервис связан с индийскими портами Калькутта, Тутикорин, Ченнаи, а также с портами других государств — Бангладеш, Пакистана, Шри-Ланки, Кувейта, Катара, Бахрейна, Омана, Саудовской Аравии, Кении и ЮАР.

Фото: FESCO