CMA CGM заказывает суда в Индии

CMA CGM подписала контракт на строительство 6 современных контейнеровозов с судостроительным заводом Cochin Shipyard Limited (CSL) в Индии, сообщили SeaNews в группе. Суда будут иметь вместимость 1,7 тыс. TEU и будут оснащены двигателями, работающими на СПГ. По информации источников, стоимость контракта составляет 360 млн долларов.

Документ был подписан в рамках визита топ-менеджмента CMA CGM в Индию. Одновременно линия объявила о планах по привлечению индийских моряков к работе на своих судах. CMA CGM намерена до конца 2026 года нанять в Индии еще 1,5 тыс. единиц плавсостава в дополнение к тысяче индийских специалистов, уже работающих на судах компании.

Плюс CMA CGM объявила о создании в Индии научно-исследовательского центра в партнерстве с Capgemini, французской консалтинговой компанией в сфере IT.

По словам председателя совета директоров и CEO CMA CGM Родольфа Сааде, компания также рассматривает возможности расширения присутствия на индийском рынке в сегментах производства контейнеров и переработки списанных судов.

Фото: CMA CGM