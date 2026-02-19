Информационно-аналитическое агентство
CMA CGM заказывает суда в Индии
19.02.2026

    • CMA CGM подписала контракт на строительство 6 современных контейнеровозов с судостроительным заводом Cochin Shipyard Limited (CSL) в Индии, сообщили SeaNews в группе. Суда будут иметь вместимость 1,7 тыс. TEU и будут оснащены двигателями, работающими на СПГ. По информации источников, стоимость контракта составляет 360 млн долларов.

    Документ был подписан в рамках визита топ-менеджмента CMA CGM в Индию. Одновременно линия объявила о планах по привлечению индийских моряков к работе на своих судах. CMA CGM намерена до конца 2026 года нанять в Индии еще 1,5 тыс. единиц плавсостава в дополнение к тысяче индийских специалистов, уже работающих на судах компании.

    Плюс CMA CGM объявила о создании в Индии научно-исследовательского центра в партнерстве с Capgemini, французской консалтинговой компанией в сфере IT.

    По словам председателя совета директоров и CEO CMA CGM Родольфа Сааде, компания также рассматривает возможности расширения присутствия на индийском рынке в сегментах производства контейнеров и переработки списанных судов.

    Фото: CMA CGM


