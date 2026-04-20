СберСтрахование продлило аккредитацию в Главном управлении судоходства Индии

СберСтрахование продлила аккредитацию в Главном управлении судоходства Индии. Как сообщили SeaNews в компании, разрешение действует до 20 февраля 2027 года. Для клиентов компании это означает, что их страховая защита по-прежнему соответствует требованиям индийского регулятора, и они могут заходить в территориальные воды и порты страны.

Полис страхования ответственности судовладельцев защищает собственников и фрахтователей от финансовых потерь в случае претензий со стороны третьих лиц. СберСтрахование предлагает автоматическое покрытие таких рисков на сумму до 100 млн долларов. При необходимости лимит может быть увеличен до 1-2 млрд долларов.

Подтверждать данные вручную страхователям не придётся, эта информация доступна индийским властям в режиме онлайн на сайте страховщика.

