Страховать будут, просто дороже

Международный союз морских страховщиков IUMI распространил коммюнике по ситуации на Ближнем Востоке.

«IUMI и сообщество морских страховщиков внимательно мониторит ситуацию на Ближнем Востоке и, в частности, безопасность и свободу судоходства в Персидском заливе и Красном море. Приоритетом для судовладельцев должна быть безопасность моряков», – говорится в сообщении.

«Ситуация постоянно меняется. Ряд судов оказались заблокированы в Персидском заливе, многие операторы переориентируют свои суда, чтобы избежать регионов с высокой степенью риска. Страховщики будут внимательно следить за тем, как это будет сказываться на скоплении судов в портах и на судах и экипажах, которые будут следовать более длинными маршрутами. В краткосрочной перспективе весьма вероятны сбои в цепочках поставок».

«Покрытие военных рисков в Персидском заливе и Красном море остается и будет оставаться доступным в рамках конкретных договоров, заключаемых на каждый отдельный рейс, до тех пор, как судоходство разрешено правительствами и государствами флага», – подчеркнули в IUMI.

При этом «В текущей быстро меняющейся ситуации страховщики будут регулярно пересматривать возможность и готовность предоставлять страховой покрытие».

«В подобных обстоятельствах некоторые страховщики будут направлять своим клиентам уведомление о расторжении договора страхования – предупреждают в Международном союзе морских страховщиков. – Это необходимо для того, чтобы страховщик мог провести переоценку рисков и возобновить страховое покрытие на скорректированных условиях».

«Важно понимать, что уведомление о расторжении договора страхования необязательно означает прекращение страхового покрытия. Страховое покрытие военных рисков остается доступным для судовладельцев и операторов, которые желают его получить».

Страховщики-члены IUMI в большинстве своем обеспечивают страхование имущества (корпусов и судового оборудования, а также грузов), а страхованием ответственности занимаются P&I клубы, уточнили в IUMI.

Фото: Shipspotting / Chris Howell